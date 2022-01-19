Путешествия с экономией: в какие дни УЗ продает дешевые билеты

Существуют определенные дни недели и даже времена года, когда билеты продаются либо по более низким ценам, либо наоборот — несколько дороже, сообщает Сегодня.

Однако системой скидок в поездах воспользоваться могут люди, которые заранее планируют поездку, и день отправления большую роль для них не играет.

«Дешевые» дни. Планировать поездку стоит в «дешевые» дни: вторник, среда, четверг и суббота. Понедельник, пятница и воскресенье — дни, когда население слишком активно в покупке билетов. «Укрзализныця», так сказать, пользуется этим и повышает их стоимость:

понедельник, четверг, суббота — базовый тариф, без изменений;

вторник и среда — скидка 10%;

пятница и воскресенье — билет стоит дороже на 10%.

Конечно, цена зависит не только от дней недели, но и от времени года.

Касается такое правило поездов класса «Интерсити+» и «Интерсити», ночных экспрессов, скоростных и региональных поездов.

Места «порциями». За сообщением главы общественной организации «Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры» Владимира Наумова, в ряд фирменных поездов могут включать и «нефирменные» вагоны или те, которые не имеют какой-либо услуги.

Билеты на дорогие вагоны поездов (купе и люкс) первые поступают в продажу, а дешевые плацкартные места появляются впоследствии, ближе к дате отправления. Все это происходит постепенно, а в течение суток, перед самой отправкой поезда, на тех же «нефирменных» билетах можно хорошо сэкономить, ведь их стоимость снижается в три или четыре раза.

Скидки на путешествие в «Интерсити+». При покупке билетов на поезда «Интерсити+»:

в вагоны 1−2 класса в обе стороны предоставляется скидка 10%;

в вагоны 1 класса за 30 дней — 15% скидка, за 29−25 дней — 10% за 24−15 дней — 5% за 14−5 дней — цена не меняется, за 4−2 дней — + 10%, за 1−0 дней — + 15%;

в понедельник и субботу — скидка 10%, пятницу и воскресенье — билет будет дороже на 10%.

Экономия для студентов. Если вы студент дневной формы обучения высшего учебного заведения I-IV уровней аккредитации или ученик профессионально-технического учебного заведения, вы имеете право получить скидку 50% на ж/д билет.

Скидка предоставляется при поездке в:

общих и плацкартных вагонах;

вагонах второго и третьего класса всех категорий междугородных поездов;

всех вагонах региональных поездов.

При этом скидка на проезд в вагонах высшей категории — СВ, купе и первого класса (кроме региональных поездов) — не действует.

Преимущества покупки билетов онлайн. Билеты на поезда можно приобрести как онлайн, так и на кассе, но сегодня все больше людей предпочитает покупку в интернете. Поэтому мы выделили некоторые преимущества:

надежность (особенно, если речь идет об официальном сайте);

данные паспорта не нужны (только имя и фамилия);

значительно больше выбор как вагонов, так и мест по их стоимости;

возможность самому выбрать место;

доступное расписание движения поездов или автобусов, что дает отслеживать нужный маршрут и направление;

скорость и мобильность;

легкость создать заявку на возврат средств в случае невыезда;

Среди недостатков такой покупки может быть то, что иногда на онлайн-ресурсах цена выше на 5−15% против предлагаемых в кассах вокзалов, а также то, что в определенных случаях нужно распечатать электронный билет.