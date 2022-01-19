Путешествия с экономией: в какие дни УЗ продает дешевые билеты

Существуют определенные дни недели и даже времена года, когда билеты продаются либо по более низким ценам, либо наоборот — несколько дороже, сообщает Сегодня.
Однако системой скидок в поездах воспользоваться могут люди, которые заранее планируют поездку, и день отправления большую роль для них не играет.
«Дешевые» дни. Планировать поездку стоит в «дешевые» дни: вторник, среда, четверг и суббота. Понедельник, пятница и воскресенье — дни, когда население слишком активно в покупке билетов. «Укрзализныця», так сказать, пользуется этим и повышает их стоимость:
Конечно, цена зависит не только от дней недели, но и от времени года.
Касается такое правило поездов класса «Интерсити+» и «Интерсити», ночных экспрессов, скоростных и региональных поездов.
Места «порциями». За сообщением главы общественной организации «Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры» Владимира Наумова, в ряд фирменных поездов могут включать и «нефирменные» вагоны или те, которые не имеют какой-либо услуги.
Билеты на дорогие вагоны поездов (купе и люкс) первые поступают в продажу, а дешевые плацкартные места появляются впоследствии, ближе к дате отправления. Все это происходит постепенно, а в течение суток, перед самой отправкой поезда, на тех же «нефирменных» билетах можно хорошо сэкономить, ведь их стоимость снижается в три или четыре раза.
Скидки на путешествие в «Интерсити+». При покупке билетов на поезда «Интерсити+»:
Экономия для студентов. Если вы студент дневной формы обучения высшего учебного заведения I-IV уровней аккредитации или ученик профессионально-технического учебного заведения, вы имеете право получить скидку 50% на ж/д билет.
Скидка предоставляется при поездке в:
При этом скидка на проезд в вагонах высшей категории — СВ, купе и первого класса (кроме региональных поездов) — не действует.
Преимущества покупки билетов онлайн. Билеты на поезда можно приобрести как онлайн, так и на кассе, но сегодня все больше людей предпочитает покупку в интернете. Поэтому мы выделили некоторые преимущества:
Среди недостатков такой покупки может быть то, что иногда на онлайн-ресурсах цена выше на 5−15% против предлагаемых в кассах вокзалов, а также то, что в определенных случаях нужно распечатать электронный билет.
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