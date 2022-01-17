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Как снизились в 2021 году продажи Renault Group

Как снизились в 2021 году продажи Renault Group

В 2021 году Renault Group продала во всем мире 2,69 млн автомобилей, что на 4,5% меньше, чем в 2020 году. Но успешными были продажи купе-кроссовера Renault Arkana.

Снижение продаж произошло из-за нехватки микрочипов и электронных компонентов, так как дилерам отгрузили меньше автомобилей.

В частности, Renault в 2021 году продал 1,69 млн автомобилей, что на 5,2% меньше, чем в 2020 году. Dacia в 2021 году продала 537 095 автомобилей, что на 3,1% больше, чем в 2020 году. В свою очередь Lada в 2021 году продала 385 208 автомобилей (+0,3%).

Бренд спортивных автомобилей Alpine увеличил продажи своего спортивного купе A110 на 74% — до 2 659 единиц. Корейский бренд группы Renault-Samsung Motors продал 57 480 автомобилей, что на 36% меньше, чем в 2020 году.

Нужно отметить, что в 2020 году в Европе 30% продаж Renault Group пришлось на гибридные автомобили и на электромобили. Это на 13% больше чем в 2020 году. Самыми популярными гибридными моделями стали хэтчбек Clio и компактный кроссовер Captur.

По материалам autonews.ua
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