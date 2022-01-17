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«Умный» пистолет LS9 с биометрической идентификацией владельца (видео)

«Умный» пистолет LS9 с биометрической идентификацией владельца (видео)

Использование биометрии в оружие было показано еще в старой фантастике. Помните, судья Дредд был вооружен пистолетом «Законодатель», запрограммированным на распознавание отпечатка ладони хозяина? Подобные технологии давно стали реальными, но на коммерческий рынок первым может выйти 9-мм «умный» пистолет американской компании LodeStar — LS9. Продукт уже продемонстрирован акционерам и инвесторам. Пистолет LodeStar должен появиться в продаже в 2022 году по цене 895 долл.

В него интегрирован сканер отпечатков пальцев и чип связи ближнего радиуса действия (NFC), активируемый приложением на смартфоне, а также панель для ввода PIN-кода. Пистолет может быть авторизован для более чем для одного пользователя, пишет Reuters.

Сканер отпечатков разблокирует оружие за микросекунды, но может не сработать, если пальцы влажные или травмированы. Поэтому в качестве подстраховки LS9 получил PIN-Pad. Пистолет выполнен из полимера, емкость магазина — 17 патронов, снабжен рельсовым унифицированным креплением (планка Пикатинни), датчиком активации RFID-токена, опционально — модулем Bluetooth для возможности дополнительной активации со смартфона и сбора данных.

Соучредитель компании LodeStar Гарет Глейзер отметил, если подлинность личности пользователя не подтверждена — оружие отключится и из него нельзя будет выстрелить. Это также сделает бесполезным потерянное или украденное оружие, что важно для полицейских и тюремных охранников.

По материалам ITC.ua
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