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Инфляция в Британии достигла максимума за 30 лет

Инфляция в Британии достигла максимума за 30 лет

Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре 2021 года вырос до 5,4% в годовом измерении против 5,1% в ноябре – это максимум за 30 лет.

Об этом сообщает Национальная статистическая служба страны (ONS).

Как пишет ONS, последний раз годовая инфляция была выше в марте 1992 года. При этом рост цен в Великобритании ускоряется третий месяц подряд.

Как заявили в статистической службе, уровень инфляции сейчас связан с эффектами локдаунов. Так, наибольший вклад в рост цен внесло подорожание транспорта, продуктов питания и безалкогольных напитков, мебели и товаров для дома, а также жилищно-бытовых услуг, добавляют в ONS.

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Bloomberg напоминает, что для борьбы с инфляцией Банк Англии в декабре 2021 года повысил ключевую ставку впервые с июня 2018 года – ставка выросла с 0,1% до 0,25%. При этом Банк Англии стал первым среди центробанков стран G7, кто пошел на такой шаг.

Издание пишет, что подъем инфляции в Британии до рекордного уровня стал неожиданным – эксперты прогнозировали инфляцию на уровне 5,2%.

Агентство добавляет, что рост инфляции – общемировая тенденция. В частности, в США инфляция на конец 2021 года составила 7% – самый высокий показатель с 1982 года. В еврозоне индекс цен в декабре ускорил рост до 5% – максимальный уровень с момента введения евро.

По материалам Економічна Правда
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