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«Экономический паспорт» Зеленского: в Раде будут решать, где на него брать деньги

«Экономический паспорт» Зеленского: в Раде будут решать, где на него брать деньги

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 20 января, начнет работу над законопроектом № 6394 «Об экономическом паспорте». Его в прошлом году анонсировал Президент Владимир Зеленский, пообещав создать специальный фонд и в будущем выдавать из него деньги детям на момент достижения ими совершеннолетия.

На сайте комитета говорится, что парламентарии начнут работу над законопроектом в видеорежиме, а представит его первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

О создании «экономического паспорта» Зеленский говорил еще в начале 2021 года. По его словам, все рожденные в Украине дети по достижении совершеннолетия получат деньги от использования и добычи недр — средства будут накапливать на их персональном депозитном счете в банке.

Планы запустить подобный механизм гарант озвучил еще раз во время своего выступления в Верховной Раде 1 декабря 2021 года. Глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») поделился деталями: программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, а на момент достижения совершеннолетия у каждого украинца накопится по $ 10 тысяч.

«У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Но пока мы говорим только о ренте. Рента распределяется между детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около $ 10 тысяч в эквиваленте. Безусловно, в гривне с учетом инфляции», — рассказал Гетманцев.

По материалам Первый деловой
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