«Экономический паспорт» Зеленского: в Раде будут решать, где на него брать деньги

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 20 января, начнет работу над законопроектом № 6394 «Об экономическом паспорте». Его в прошлом году анонсировал Президент Владимир Зеленский, пообещав создать специальный фонд и в будущем выдавать из него деньги детям на момент достижения ими совершеннолетия.
На сайте комитета говорится, что парламентарии начнут работу над законопроектом в видеорежиме, а представит его первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
О создании «экономического паспорта» Зеленский говорил еще в начале 2021 года. По его словам, все рожденные в Украине дети по достижении совершеннолетия получат деньги от использования и добычи недр — средства будут накапливать на их персональном депозитном счете в банке.
Планы запустить подобный механизм гарант озвучил еще раз во время своего выступления в Верховной Раде 1 декабря 2021 года. Глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») поделился деталями: программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, а на момент достижения совершеннолетия у каждого украинца накопится по $ 10 тысяч.
«У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Но пока мы говорим только о ренте. Рента распределяется между детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около $ 10 тысяч в эквиваленте. Безусловно, в гривне с учетом инфляции», — рассказал Гетманцев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый из 145 депутатов получает в среднем 255 тыс. гривен компенсации на жильеВчера, 21:32 - 920 13
20 гривен — это слишком: эксперт предположил, на сколько реально может подорожать проезд в КиевеВчера, 19:42 - 779 10
Обанкротившийся банк возобновил деятельность4 ч. назад - 1957 7
В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог5 ч. назад - 2591 5
ЕС отменил ограничения на импорт курятины из Украины10 ч. назад - 555 5
Тернопольская область начинает «Большую стройку» сразу нескольких объездных дорогВчера, 16:37 - 3441 2
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)Вчера, 21:05 - 2615
В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог5 ч. назад - 2591 5
В Украине взлетели цены на новое жилье: причины роста и стоимость «квадрата»Вчера, 20:01 - 2246 1
Каким будет курс доллара на фоне сообщений о возможном вторжении РФ — прогноз6 ч. назад - 2120 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара6 ч. назад - 91
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникПозавчера, 10:43 - 265
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 470 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1544 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 887 1