В США начали выдавать првую в мире криптоипотеку

В США создали финтех-стартап Milo, который назвали первым в мире предоставляющим услугу криптовалютной ипотеки. Компания предлагает американским гражданам и иностранцам использовать их цифровые активы для покупки недвижимости в США.

Как говорится в пресс-релизе компании, пока что желающие оформить 30-летний кредит на жилье могут использовать в качестве залога только Bitcoin. Такой способ кредитования имеет свои преимущества.

Компания позволяет владельцам криптовалюты использовать свои активы в качестве инвестиций в недвижимость вместо того, чтобы продавать ее ради первоначального взноса. В противном варианте им бы пришлось заплатить налог на ипотеку, либо в результате роста курса криптовалюты после продажи их активы могли бы потерять в цене.

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«Клиенты ожидают, что мы предложим миллионам крупных потребителей инновационные кредитные решения… Существует бесчисленное множество случаев, когда люди покупали недвижимость на доходы от Bitcoin, а она росла в цене и дорожала на миллионы долларов», — говорит генеральный директор и основатель Milo Йосип Рупена.

Однако остается неясным, сколько конкретно BTC потребуется для обеспечения кредита. Также неизвестно, как компания собирается уравновешивать волатильность актива.

В Milo утверждают, что уже оформили несколько ипотек на этапе раннего доступа. Компания занимается разработкой этой программы с января 2021 года и надеется, что уже в 2022-м такая услуга станет доступной для большинства тех, кто подал заявки.

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«Криптоипотека позволит расширить наше предложение для клиентов, получивших отказы в других финансовых фирмах лишь из-за криптовалюты. Мы поможем этому больше никогда не случиться, а их Bitcoin теперь позволят им купить недвижимость», — говорит Рупена.