0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

В США начали выдавать првую в мире криптоипотеку

В США начали выдавать првую в мире криптоипотеку

В США создали финтех-стартап Milo, который назвали первым в мире предоставляющим услугу криптовалютной ипотеки. Компания предлагает американским гражданам и иностранцам использовать их цифровые активы для покупки недвижимости в США.

Как говорится в пресс-релизе компании, пока что желающие оформить 30-летний кредит на жилье могут использовать в качестве залога только Bitcoin. Такой способ кредитования имеет свои преимущества.

Компания позволяет владельцам криптовалюты использовать свои активы в качестве инвестиций в недвижимость вместо того, чтобы продавать ее ради первоначального взноса. В противном варианте им бы пришлось заплатить налог на ипотеку, либо в результате роста курса криптовалюты после продажи их активы могли бы потерять в цене.

Читайте также: Аналитики JPMorgan назвали справедливую цену Bitcoin

«Клиенты ожидают, что мы предложим миллионам крупных потребителей инновационные кредитные решения… Существует бесчисленное множество случаев, когда люди покупали недвижимость на доходы от Bitcoin, а она росла в цене и дорожала на миллионы долларов», — говорит генеральный директор и основатель Milo Йосип Рупена.

Однако остается неясным, сколько конкретно BTC потребуется для обеспечения кредита. Также неизвестно, как компания собирается уравновешивать волатильность актива.

В Milo утверждают, что уже оформили несколько ипотек на этапе раннего доступа. Компания занимается разработкой этой программы с января 2021 года и надеется, что уже в 2022-м такая услуга станет доступной для большинства тех, кто подал заявки.

Читайте также: Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021

«Криптоипотека позволит расширить наше предложение для клиентов, получивших отказы в других финансовых фирмах лишь из-за криптовалюты. Мы поможем этому больше никогда не случиться, а их Bitcoin теперь позволят им купить недвижимость», — говорит Рупена.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.