Аналитики JPMorgan назвали справедливую цену Bitcoin

Аналитики JPMorgan назвали справедливой ценой Bitcoin $35 тысяч за монету, однако в случае снижения волатильности цифрового золота, эксперты банка считают обоснованной цену в два раза выше, или $73 000.

Как сообщает Bloomberg, JPMorgan спрогнозировал рост цифровых валют в 2022 году на уровне 15% годовых, что выше показателей недвижимости (12,5%), хедж-фондов (7,5%) и акций (5%).

Аналитики отметили, что ограничивающим фактором для инвестиций в цифровые валюты являются чрезмерные колебания их цены на рынке. Поэтому специалисты банка пока воздерживаются от рекомендаций по крипте как ключевому активу.

«Это ставит под сомнение идею о том, что цель Bitcoin в $100 000 или выше, которая стала общепринятым прогнозом на 2022 год, достижима без значительного снижения волатильности. Цифровые активы находятся в многолетнем тренде, но нынешняя точка входа выглядит неблаговидно», — говорится в отчете JPMorgan.