Сколько хотят зарабатывать украинцы в Польше

Украинские заробитчане в Польше стремятся зарабатывать не менее 800 долларов.

Об этом “Сегодня” рассказала Анна Джоболда, директор Департамента рекрутации агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.

Эксперт отметила, что чаще всего украинцы едут на заработки в Польшу, указывают желаемую заработную плату в размере от 800 до 1000 долларов и больше.

На что тратят на заработках? На запрос агентства украинские заробитчане рассказали, на что тратят в Польше часть заработанных средств.

В частности, на еду, жилье, транспорт, звонки домой и т.д. тратится примерно 800-1000 злотых. По курсу 18 января это примерно 5664-7080 грн. Стоит учитывать также, что крупные агентства по трудоустройству или сами работодатели предоставляют бесплатное жилье или частично компенсируют его аренду.

Если средняя зарплата 2800-4500 злотых, то, по отзывам работников, отложить можно примерно 1800-3500 злотых (12,7-24,8 тыс. грн).

Высокооплачиваемые вакансии в Польше. Нетрудно догадаться, что самый высокий средний уровень прибыли имеет сегмент информационных технологий, интернета и телекоммуникаций – 95 600 грн в эквиваленте. Дальнейший рейтинг наиболее прибыльных сфер выглядит следующим образом:

продажи – 76 100 грн;

производство, сельское хозяйство – 54 300 грн;

автомобильный бизнес – 31 200 грн;

управление персоналом, тренинги – 26 500 грн.

Как видим, несмотря на среднюю заработную плату в 3000 долларов, в некоторых видах деятельности работники все равно получают доход на уровне украинского.