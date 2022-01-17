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Какие документы должен хранить на месте расчетов предприниматель, применяющий РРО

Какие документы должен хранить на месте расчетов предприниматель, применяющий РРО

Бизнес, который использует регистраторы расчетных операций (РРО) для проведения расчетных операций в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и тому подобное) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также проведении операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода, имеет ряд важных обязательств. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в г. Киеве.

О каких обязательствах идет речь:

  • в конце рабочего дня (смены) создавать в бумажной и/или электронной форме (кроме автоматов по продаже товаров (услуг)) фискальные отчетные чеки в случае проведения расчетных операций;
  • создавать контрольные ленты в бумажной и/или электронной форме и обеспечивать их хранение на РРО (кроме автоматов по продаже товаров (услуг) в течение трех лет;
  • создавать в бумажной и/или электронной форме X-отчеты, Z-отчеты и другие документы, предусмотренные документацией на РРО, в соответствии с законодательством;
  • хранить на месте проведения расчетов регистрационное удостоверение и последнюю справку об опломбировании РРО или их копии.

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Напомним, что с 1 января 2022 года ФЛП – плательщики единого налога второй, третьей и четвертой групп в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины обязаны применять РРО и/или программные РРО при проведении расчетных операций независимо от вида деятельности и объема дохода.

ФЛП – плательщики единого налога первой группы, которые осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или ведут хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, не используют труд наемных лиц, с 1 января 2022 года не применяют РРО/программные РРО.

По материалам Finance.UA
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