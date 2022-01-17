Какие документы должен хранить на месте расчетов предприниматель, применяющий РРО

Бизнес, который использует регистраторы расчетных операций (РРО) для проведения расчетных операций в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и тому подобное) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также проведении операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода, имеет ряд важных обязательств. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в г. Киеве.

О каких обязательствах идет речь:

в конце рабочего дня (смены) создавать в бумажной и/или электронной форме (кроме автоматов по продаже товаров (услуг)) фискальные отчетные чеки в случае проведения расчетных операций;

создавать контрольные ленты в бумажной и/или электронной форме и обеспечивать их хранение на РРО (кроме автоматов по продаже товаров (услуг) в течение трех лет;

создавать в бумажной и/или электронной форме X-отчеты, Z-отчеты и другие документы, предусмотренные документацией на РРО , в соответствии с законодательством;

хранить на месте проведения расчетов регистрационное удостоверение и последнюю справку об опломбировании РРО или их копии.

Читайте также: Гетманцев спрогнозировал, когда все ФЛП 2-4 группы зарегистрируют РРО

Напомним, что с 1 января 2022 года ФЛП – плательщики единого налога второй, третьей и четвертой групп в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины обязаны применять РРО и/или программные РРО при проведении расчетных операций независимо от вида деятельности и объема дохода.

ФЛП – плательщики единого налога первой группы, которые осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или ведут хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, не используют труд наемных лиц, с 1 января 2022 года не применяют РРО/программные РРО.