Какие документы должен хранить на месте расчетов предприниматель, применяющий РРО

Бизнес, который использует регистраторы расчетных операций (РРО) для проведения расчетных операций в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и тому подобное) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также проведении операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода, имеет ряд важных обязательств. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в г. Киеве.
О каких обязательствах идет речь:
Читайте также: Гетманцев спрогнозировал, когда все ФЛП 2-4 группы зарегистрируют РРО
Напомним, что с 1 января 2022 года ФЛП – плательщики единого налога второй, третьей и четвертой групп в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины обязаны применять РРО и/или программные РРО при проведении расчетных операций независимо от вида деятельности и объема дохода.
ФЛП – плательщики единого налога первой группы, которые осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или ведут хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, не используют труд наемных лиц, с 1 января 2022 года не применяют РРО/программные РРО.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В НБУ сообщили о повышении тарифов на коммунальные услугиВчера, 14:02 - 3729 9
Годовое дно пробито: в России продолжается падение фондового рынкаВчера, 14:38 - 1455 6
Государственная зерновая корпорация входит в дефолт, миллиард долларов будут платить из бюджетаВчера, 18:10 - 1677 3
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 379 2
Богачи выступают за увеличение налоговой нагрузки для миллионеровВчера, 16:39 - 480 2
Ставки будут расти: аналитик о депозитах после решения НБУВчера, 20:01 - 2006
Государственная зерновая корпорация входит в дефолт, миллиард долларов будут платить из бюджетаВчера, 18:10 - 1677 3
Основатель Ethereum предположил имя настоящего создателя Bitcoin9 ч. назад - 1387
Пособие от государства в форме субсидий на оплату ЖКУ: как получитьВчера, 15:01 - 1251
Tesla собирает один автомобиль всего 38 секунд13 ч. назад - 972 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 379 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 390
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 559 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1876 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1072 1