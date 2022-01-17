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Что делать, если обнаружили техническую ошибку с Госземкадастре

Что делать, если обнаружили техническую ошибку с Госземкадастре

Кабмин внес изменения, которые касаются исправления ошибок в Земельном кадастре и документах. Об этом Finance.ua узнал в sud.ua.

Если юридическое или физическое лицо обнаружило техническую ошибку в выписке, справке из Госземкадастра или выкопировке из картографических материалов, то должно письменно уведомить об этом орган, осуществляющий ведение Госземкадастра.

Какие ошибки. Речь идет об описках, опечатках, грамматических, арифметических и других ошибках.

Уведомление можно подать лично или отправить в электронной форме с использованием электронной подписи. Последнее можно сделать в частности через веб-страницу Госгеокадастра.

После этого сообщения регистрируют и в случае подтверждения ошибки, государственный кадастровый регистратор составляет протокол ее исправления.

Справка Finance.ua:

  • Когда земля из частной собственности переходит к общине – бывают случаи, когда после смерти человека остается имущество, которое по определенным причинам никто не наследует. Это может быть как отказ от принятия наследства, так и устранение наследников от их права на него. При этом имущество может перейти в собственность территориальной общины как выморочное наследство.

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По материалам Finance.UA
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