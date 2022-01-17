Что делать, если обнаружили техническую ошибку с Госземкадастре

Кабмин внес изменения, которые касаются исправления ошибок в Земельном кадастре и документах. Об этом Finance.ua узнал в sud.ua.
Если юридическое или физическое лицо обнаружило техническую ошибку в выписке, справке из Госземкадастра или выкопировке из картографических материалов, то должно письменно уведомить об этом орган, осуществляющий ведение Госземкадастра.
Какие ошибки. Речь идет об описках, опечатках, грамматических, арифметических и других ошибках.
Уведомление можно подать лично или отправить в электронной форме с использованием электронной подписи. Последнее можно сделать в частности через веб-страницу Госгеокадастра.
После этого сообщения регистрируют и в случае подтверждения ошибки, государственный кадастровый регистратор составляет протокол ее исправления.
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