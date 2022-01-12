АМКУ расследует продажу «Нафтогазом» дешевого газа Фирташу

Дело, которое Антимонопольный комитет расследует по «Нафтогазу», касается продажи облгазам Дмитрия Фирташа газа по заниженной цене.
Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».
В компании отметили, что речь идет о соглашении по торговле газом для населения, подписанном с ООО «ЙЭ Энергия» Дмитрия Фирташа. Оно было заключено в марте 2021 года, когда компанией руководил Андрей Коболев.
ЭП писала об этом контракте еще в июле. Соглашение с «Йе энергия» было заключено 19 марта — более чем на месяц раньше, чем с остальными участниками рынка.
Компания Фирташа законтрактовала самый большой на рынке объем газа для бытовых потребителей, 6 млрд кубов. Второй самый большой, 2,2 млрд кубов, получила «дочка» «Нафтогаза» — ООО «ГПК Нафтогаз Украины»
Именно эти две компании получили самые низкие цены — 7,42 тыс. грн за 1 тыс. куб м, тогда как остальные компании подписали контракты с ценой от 7,9 тыс. грн до 8,8 тыс. грн.
В НАК заявили, что соглашение давало возможность компаниям перепродавать «дешевый» газ бизнесу, а также создавало неоправданные кредитные риски для «Нафтогаза», поскольку предусматривала оплату за фактически проданный газ в период до октября 2021 года.
По словам «Нафтогаза», действие контракта остановили в октябре, однако долги «Йе Энергии» перед НАКом по этим соглашениям не погашены по сей день.
«В настоящее время „Нафтогаз“ реализует газ всем компаниям, поставляющим его населению, по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы», — заявили в «Нафтогазе».
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