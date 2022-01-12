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АМКУ расследует продажу «Нафтогазом» дешевого газа Фирташу

АМКУ расследует продажу «Нафтогазом» дешевого газа Фирташу

Дело, которое Антимонопольный комитет расследует по «Нафтогазу», касается продажи облгазам Дмитрия Фирташа газа по заниженной цене.

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

В компании отметили, что речь идет о соглашении по торговле газом для населения, подписанном с ООО «ЙЭ Энергия» Дмитрия Фирташа. Оно было заключено в марте 2021 года, когда компанией руководил Андрей Коболев.

ЭП писала об этом контракте еще в июле. Соглашение с «Йе энергия» было заключено 19 марта — более чем на месяц раньше, чем с остальными участниками рынка.

Компания Фирташа законтрактовала самый большой на рынке объем газа для бытовых потребителей, 6 млрд кубов. Второй самый большой, 2,2 млрд кубов, получила «дочка» «Нафтогаза» — ООО «ГПК Нафтогаз Украины»

Именно эти две компании получили самые низкие цены — 7,42 тыс. грн за 1 тыс. куб м, тогда как остальные компании подписали контракты с ценой от 7,9 тыс. грн до 8,8 тыс. грн.

В НАК заявили, что соглашение давало возможность компаниям перепродавать «дешевый» газ бизнесу, а также создавало неоправданные кредитные риски для «Нафтогаза», поскольку предусматривала оплату за фактически проданный газ в период до октября 2021 года.

По словам «Нафтогаза», действие контракта остановили в октябре, однако долги «Йе Энергии» перед НАКом по этим соглашениям не погашены по сей день.

«В настоящее время „Нафтогаз“ реализует газ всем компаниям, поставляющим его населению, по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы», — заявили в «Нафтогазе».

По материалам Економічна Правда
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