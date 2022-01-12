Межбанк: будет ли доллар по 29 гривен

Вчера ажиотаж на валютном рынке достиг своего апогея и в середине дня проходили сделки даже по 28,53 гривны за доллар. И это при том, что НБУ почти все время присутствовал на рынке и точечно продавал доллар в формате запроса лучшего курса. В итоге, только к вечеру страсти несколько улеглись и котировки остановились на уровне 28,37/28,39. Но радоваться небольшому вечернему откату не стоит, так как это явно не конец. Спрос на валюту сохраняется на высоком уровне, что позволяет крупным продавцам и спекулянтам во многом диктовать свои условия. Только интервенции Нацбанка в какой-то степени сдерживают аппетиты продавцов, и то не всегда, и не во всем.
Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ прошел ожидаемо слабо (продали бумаг всего на 4,15 млрд гривен в эквиваленте и фактически все эти суммы — в валютных бумагах). Все инвесторы ждут решения Нацбанка по учетной ставке и разрешения ситуации на границе с Россией. До этого момента нерезиденты будут выходить из наших облигаций и это тоже будет давить на курс гривны на межбанке. А погашение сегодня еще 2,5 млрд ОВГЗ и процентов еще по 4 выпускам в общей сумме (общая сумма захода средств на счета инвесторов будет порядка 3,5 млрд гривен) — добавит спроса на валюту со стороны тех инвесторов-нерезидентов, кто сегодня получит дополнительные гривневые ресурсы.
Спекулятивные атаки на гривну продолжатся и скорее всего — Нацбанку снова придется активно выходить с интервенциями для погашения курсовых валютных пожаров.
Но в целом, рынку нужна определенная «передышка» — слишком уж быстро девальвировала гривна последние дни и явно будет определенная коррекция. Поэтому взлетов курса именно сегодня сразу до 28,7−29 гривен за доллар, о чем уже заговорили некоторые «горячие головы» — мы не ожидаем.
По расчетам Finance.ua, объемы операций на торгах в среду составят не менее $ 195−290 млн при заключении до 550−700 сделок.
Курсы межбанка, по нашему прогнозу 19 января будут в пределах: доллар — коридор 28,25−28,55 грн, евро — коридор 32,00−32,30 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,36 / 28,38
евро — 32,15 / 32,17
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