Работодатели ищут стажеров в IT и финансы: где предлагают работу

Стажировка – отличный вариант для молодежи получить практический профессиональный опыт, который хотят видеть в кандидатах работодатели. Finance.ua как портал, который разбирается в рынке труда, публикует свежую подборку наиболее интересных вариантов стажировки от аналитиков grc.ua.

География. Больше всего вариантов для прохождения стажировки в начале 2022 года объявлено в Харькове – 41% от всех актуальных предложений. На втором месте – Киев – 28% от всех предложений. Возможности пройти стажировку есть еще во Львове, Днепре и Одессе.

Кого ищут? Активнее всего ищут стажеров работодатели из сферы ІТ – 63% от всех предложений. Еще 18% предложений из финансового сектора и 12% предложений из сферы услуг для бизнеса. В частности, основными требованиями для будущих стажеров работодатели отмечают: знание английского языка, высокие коммуникативные навыки и желание учиться.

Стажировки в ІТ. В области ІТ программы стажировки открыла компания Cloud Linux в Харькове, Одессе и Львове. Стажерам предлагают 400 – 500 $ в месяц. Ищут бакалавров и магистров по компьютерным наукам, компьютерной инженерии или смежным дисциплинам. Требуется знание английского языка, уверенное использование операционных систем на базе Linux, знание языка программирования С, сильные аналитические навыки, навыки решения проблем и коммуникативные навыки. Стажировка полностью удаленная, возможна полная и частичная занятость.

Компания NIX предлагает сразу несколько программ стажировки в Харькове: Intern Salesforce Developer, Intern JS+PHP Fullstack Developer, стажер Golang+JS Fullstack, стажер Python, Intern iOS Developer, Intern Android Developer, Intern Java Developer и тому подобное.

Предлагают бесплатное дистанционное обучение 2-3 раза в неделю в течение 2-5 месяцев, срок обучения в зависимости от должности и имеющихся знаний, занятия проходят как онлайн, так и офлайн.

Требования: знание английского языка Intermediate+ , понимание работы СУБД, знание SQL, HTML, CSS, знание языков программирования и Sales. После удачного прохождения стажировки есть возможность получить работу на соответствующей должности.

Еще одна компания Aimprosoft предлагает стажировку в Харькове на должности Trainee JavaScript Developer. Основные требования: знание английского языка и уверенные знания JavaScript. Компания предлагает гибкий график работы, обеды, скидки в спортзал и бесплатные уроки по английскому языку.

Компания Apriorit предлагает стажировку в Киеве и Днепре. В частности, на такие должности, как Intern Developer, Intern Tester for virtualization product и Intern C++ Developer. Среди основных требований: знание английского языка, языки программирования C, Python, Bash, понимание архитектуры и дизайна Unix, умение анализировать и желание учиться. Компания предлагает обширную базу учебных материалов, достойную оплату, компенсационный пакет, добровольное медицинское страхование и гибкий график работы.

Киевских студентов, желающих получить первый опыт в IT-сфере, приглашает на программы стажировки компания StarWind. Есть предложения для QA Intern, Pre-Sales Intern (English speaking) и Technical Support Intern (English speaking). Стажировка продлится 2-3 месяца. Компания обещает трудоустройство тем, кто успешно пройдет обучение.

Стажировка в финансовом секторе. В финансовом секторе пройти стажировку можно в компании EY, в частности Intern to Valuation, Modeling & Economics и Technology Risk Consulting Intern в Киеве. Основные требования к кандидатам – знание английского языка, аналитические и коммуникативные навыки, внимание к деталям и желание учиться.

Международная компания Deloitte предлагает молодым специалистам сделать старт карьеры на таких позициях: Junior Business Analyst, Junior Recruiter, Junior Business Analyst, Junior Business Analyst и Audit Intern. Все стажировке открыты в Киеве.

Стажеры нужны и в банковской сфере, в частности в Credit Agricole Bank и ProCredit Bank в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Стажерам предлагают оплачиваемую стажировку, обучение, гибкий график работы и комфортные условия труда. Ищут студентов 4 и 5 курсов вузов, которые владеют английским языком и имеют хорошие аналитические способности.