Сельское хозяйство демонстрирует рекордный за 10 лет рост - Госстат

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло на 14,4%. Рост стал максимальным с 2011 года (13,6%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную службу статистики (Госстат).

Однако рост фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 10,1%).

По данным статистического ведомства, за январь-декабрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 19,9%, в животноводстве – сократилось на 4,4%.



Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 19,2%, хозяйства населения – на 5,5%.