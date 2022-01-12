Александр Бондаренко: главные причины, которые негативно влияют на госдолг

За последние 12 лет, с 2009 года, внешний госдолг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 102% или больше чем в 2 раза при недостаточном росте ВВП.

Чем это опасно для экономики, что можно сделать и есть ли варианты выплатить часть долга, не занимая снова.

По структуре внешнего госдолга топ-7 кредиторов Украины: МВФ, МБРР, ЕБРР, Евросоюз, экспортно-импортный банк Китая, Япония, институциональные владельцы евробондов.

Как росли госдолги Украины

Если проследить хронологию соотношения госдолга к ВВП, то с 2009 года Украина его наращивает в процентном соотношении к ВВП. Так, в 2009 году соотношение госдолга к ВВП было около 35%.

В 2013 уже 40,1% при нулевом росте ВВП. И в 2014 году скачок госдолга до 70,2% от ВВП. Причина этому – несколько факторов.

Во-первых, это минус 6,6% ВВП в 2014 году из-за войны и потери части Донбасса, Крыма и экономики этих регионов.

Во-вторых, сильный скачок доллара с 8 до 12 грн в 2014-м, а затем до 22-24 грн за 1 доллар в 2015-м.

Поэтому дальше соотношение госдолга к ВВП увеличивается до 79,4% в 2015 году при минус 9,8% ВВП.

То есть два года подряд ВВП страны существенно падал, а госдолг Украины рос (так как в основном это всегда долларовые и евровые заимствования).

Наибольший скачок соотношения госдолга к ВВП в 2016 – до 81% при росте ВВП на 2,2%.

Кроме того, за двенадцать лет мы пережили несколько серьезных скачков девальвации гривны. Соответственно, это также повлияло на увеличение госдолга.

Соотношение общего долга к ВВП на конец 2020 года было 60,8%.

И это на самом деле не так критично для Украины. Золотым стандартом и индикатором финансового здоровья страны является соотношение не больше 60% общего госдолга к ВВП (стандарты Мирового Банка).

Для сравнения, в Италии, например, за 2020 год соотношение госдолга к ВВП было 134%. В США – 107%. В ковидный 2020 год у Германии это соотношение было около 70%.

Что с экономикой

Несмотря на пока что некритичное соотношение общего госдолга Украины к ВВП, главная проблема – страна не зарабатывает. В коронакризисный 2020 год у нас было минус 4,5% ВВП.

В деньгах мы потеряли порядка $5-6 млрд. В 2021 году рост реального ВВП составил всего 2,5%, то есть мы даже не вышли на уровень экономического развития 2019 года после ковидного падения.

ВВП страны на протяжение последних 10-12 лет растет крайне медленно. В среднем на 3-4% в год.

При таком незначительном росте доходов страны увеличение государственных заимствований (не важно внешних или внутренних) становится довольно тревожным индикатором для экономики страны.

Если взять ту же Польшу, там темпы роста ВВП составляют 5-7% ежегодно на протяжение декады.

Причем, в коронавирусный 2020 год рост ВВП Польши не стал отрицательным, а сохранил уровень 2019-го года. И это очень хороший показатель на фоне общего падения в странах ЕС, Азии (кроме Китая) и США.

Можно сказать, что по темпам экономического развития и благосостоянию граждан (уровень накоплений, пенсионные сбережения) мы отстаем от Польши уже на 15-20 лет.

И тут государственные займы/ кредиты тоже играют немаловажную роль.

В сущности, когда страна берет длинные кредиты под невысокие ставки, это хорошо для экономики. Для наглядности, проведем параллель с бизнесом. Собственник берет в долг у банка, чтобы развивать предприятие и зарабатывать больше прибыли. При отсутствии рыночного кредитования предприятие будет развиваться медленнее и станет менее конкурентоспособным.

В случае с Украиной должно быть так же. То есть заемные средства необходимо брать по минимальным ставкам (это отдельная тема для планирования государственных финансов) и тратить, прежде всего, на развитие и экономические стимулы для малого и среднего бизнеса, инвестировать в экономическую инфраструктуру и изменения, которые позитивно влияют на инвестиционный климат.

В случае же с Украиной пока заемные средства идут в большей мере на социальные проекты – выплаты зарплат бюджетникам, социальные льготы, латание дефицита пенсионного фонда, покрытие кассовых разрывов убыточных госкомпаний. По сути, это вложения, которые никогда не вернутся. Украина на них не заработает. А при таком скромном росте ВВП, как у нас, выплачивать внешний госдолг достаточно проблематично. Мы занимаем больше. И под большие проценты, чем можем себе позволить.

Три фактора, которые негативно влияют на госдолг и что с этим делать

Есть несколько основных моментов, которые негативно влияют на госдолг.

Прежде всего, занимаем больше, чем можем отдать. С 2013 года Украина активно начала продавать под фантастические для европейцев проценты евробонды – 6-7%, а иногда и 8% годовых.

Так, за 2020 год продали евробондов на 3,5 млрд евро. В 2021 успели продать еврооблигаций еще на около 1,5 млрд евро. И сейчас общий долг Украины по еврооблигациям – около 21 млрд евро.

По сути каждый год Украина должна выплачивать 1,2 млрд евро только по процентам. Но чтобы отдавать долг по евробондам под 6-7%, нужно зарабатывать их. А ВВП Украины в 2021 году составил не больше 3%.

Мы выйдем на реальный ВВП на доковидный показатель 2019 года только по итогам 2022-го. То есть наш ВВП растет медленнее, чем кредитная ставка, под которую мы привлекали эти деньги.

Для сравнения, Европейские страны размещают суверенные облигации под 1-1,5%. Здоровая и допустимая грань стоимости долгов для Украины – купон до 3,5% годовых.

Но мы понимаем, как инвесторы оценивают страновые риски, поэтому тут должен быть отдельный план по снижению стоимости внешних заимствований.

Внешние государственные долги в валюте. Если посмотреть на структуру внешнего долга по валюте, то 80% – это доллары и евро.

При этом надо учитывать, что национальная валюта при девальвации увеличивает внешний долг Украины. Пока что в ближайшие 2 года нет предпосылок для обесценивания гривны по отношению к доллару до, например, 33 или 35 гривен.

Но есть высокая инфляция цен – в 2021 году примерно 20%. Мы видим, что НБУ поднял учетную ставку до 9%, чтобы снизить давление на гривну, но это, как мы знаем, приведет одновременно к затормаживанию экономики и снижению деловой активности.

Что, в свою очередь, плохо для роста ВВП и увеличит нагрузку на экономику по выплатам госдолга.

Что делать дальше? Конечно, снижать риски и стоимость заемных средств, а также диверсифицировать внешний долг, делая его мультивалютным.

Возможно, имеет смысл посмотреть на таких активных кредиторов, как Япония или Южная Корея. Им интересны страны Восточной Европы. Так, привлекая их дешевые деньги, можно уменьшить соотношение доллара и евро в структуре госдолга.

Экономика восстанавливается крайне медленно. Прогноз по росту ВВП к концу 2022 года порядка 4%. Поэтому важно уже сейчас, чтобы Украина стала наконец производителем товаров и брендов для экспортных рынков.

Возвращаемся к необходимости экономических стимулов для развития прежде всего производства и среднего бизнеса. Быстрое (!) и эффективное создание тех же индустриальных парков, о которых говорит правительство. И под которые уже определили 25 площадок.

В мировой практике предприятия индустриального парка имеют определенные налоговые льготы на какой-то срок.

В Польше уже давно действует программа поддержки, согласно которой до 60% изначальных инвестиций возвращаются в качестве финансовой помощи государства на счет компании-инвестора уже в 1-й год после запуска предприятия.

Но, как правило, от налога на доход сотрудников предприятия, работающих в индустриальных парках, никто не освобождает. Именно этот налог составляет 80% местных и областных бюджетов.

Как можно выплатить долг, не занимая

Бартерный вариант погашения части госдолга. Например, Украина стала одной из стран-партнеров в проекте Германии по переходу до 2050 года всей промышленности на зеленый водород в качестве основного источника энергии.

Подписав меморандум о новом энергетическом партнерстве, Украина должна построить заводы по генерации зеленого водорода, и может получить от Германии от 300 до 500 млн евро на развитие водородной энергетики.

Так, сейчас наша страна имеет шанс стать одним из основных экспортеров зеленого водорода в Германию.

На поддержку и строительство заводов по производству зеленого водорода Бундестаг готов выделять средства. Но чтобы нам стать экспортером зеленого водорода, нужно не только к 2030 году построить хотя бы 15-20 заводов, но и развить транспортную систему (трубу для водорода). Размер инвестиций в строительство новой “трубы”, по нашим оценкам, — $1,8-2,5 млрд.

Если посмотреть на наших основных кредиторов, то там есть ЕС и отдельно Германия. Так что тут может включаться механизм переговоров на государственном уровне, чтобы договариваться о взаимозачете по долгу. Например, что в счет этого госдолга перед Германией мы строим транспортную систему для зеленого водорода, который будет экспортироваться к ним в страну.

По такому же принципу можно продумать, что Украина может сделать взаимовыгодного для других кредиторов в счет государственного долга.

Александр Бондаренко, директор и сооснователь Бюро инвестиционных программ