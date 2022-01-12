«Оранжевых» регионов становится больше. Появилась область — кандидат на «красную» зону

По состоянию на сегодня в «оранжевой» зоне карантина находятся пять областей. Особенно критичная ситуация в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

В «оранжевой» зоне карантина находятся следующие области:

Ивано-Франковска — три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),

Ровенская — критический показатель новых случаев,

Сумская — критический показатель новых случаев,

Черновицкая — критический показатель новых случаев,

Львовская — динамика госпитализаций.

Отметим, что сразу три показателя Минздрава относительно распространения COVID являются критическими в Ивано-Франковской области.