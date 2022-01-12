Сколько зарабатывают украинские стартапы (исследование)

Проект Polish-Ukrainian Startup Bridge опубликовал исследование об украинской стартап-индустрии. Авторы опросили 158 представителей местных стартапов и определили, сколько зарабатывают стартапы и какие проблемы возникают у этих компаний.
Что показало исследование:
Инфографика: Polish-Ukrainian Startup Bridg
Доходы. Среди опрошенных стартапов более половины не приносят никакого дохода. Для 84,2% опрошенных предприятий личные сбережения являются одним из источников финансирования, а для 39,2% – единственным источником. Каждое третье предприятие воспользовалось поддержкой Украинского фонда стартапов.
Инфографика: Polish-Ukrainian Startup Bridg
Кстати, в 20% стартапах постоянно работают только 3 человека. В крупнейших проектах работает 46 человек. В среднем в украинском стартапе на постоянной основе работает шесть специалистов. У 7% опрошенных предприятий ни один человек не работает на постоянной основе.
Клиенты большинства стартапов – малые и средние компании, а также частные лица. Всего 12% предприятий предлагают услуги B2A для местной администрации и 8,9% – для центральной администрации. Большинство стартапов работают в отраслях, связанных с разработкой новых технологий и программного обеспечения.
Какие препятствия для развития? Самым частым препятствием в развитии в компаниях называют нехватку средств на расширение команды. 15,2% опрошенных предприятий отметили, что уровень компетенций их работников недостаточен. Почти 20% опрошенных стартапов не видят необходимости повышать квалификацию своих сотрудников.
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