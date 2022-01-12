Сколько зарабатывают украинские стартапы (исследование)

Проект Polish-Ukrainian Startup Bridge опубликовал исследование об украинской стартап-индустрии. Авторы опросили 158 представителей местных стартапов и определили, сколько зарабатывают стартапы и какие проблемы возникают у этих компаний.

Что показало исследование:

наибольшее количество стартапов выбирают форму общества с ограниченной ответственностью или действуют легально как ФЛП . Другая важная категория – предприятия, организованные в форме коммандитных обществ;

почти 25% всех предприятий, участвовавших в опросе, не имеют установленной организационно-правовой формы. Однако треть из них появились в 2021 году;

почти 50% стартапов на момент опроса находились на начальной стадии развития (pre-seed). 87,3% стартапов работают на рынке менее 5 лет;

37,3% проектов были инициированы двумя учредителями, 19,6% – созданы по инициативе одного учредителя, 24,7% – трех. В одном из стартапов – восемь учредителей.



Инфографика: Polish-Ukrainian Startup Bridg

Доходы. Среди опрошенных стартапов более половины не приносят никакого дохода. Для 84,2% опрошенных предприятий личные сбережения являются одним из источников финансирования, а для 39,2% – единственным источником. Каждое третье предприятие воспользовалось поддержкой Украинского фонда стартапов.



Инфографика: Polish-Ukrainian Startup Bridg

Кстати, в 20% стартапах постоянно работают только 3 человека. В крупнейших проектах работает 46 человек. В среднем в украинском стартапе на постоянной основе работает шесть специалистов. У 7% опрошенных предприятий ни один человек не работает на постоянной основе.

Клиенты большинства стартапов – малые и средние компании, а также частные лица. Всего 12% предприятий предлагают услуги B2A для местной администрации и 8,9% – для центральной администрации. Большинство стартапов работают в отраслях, связанных с разработкой новых технологий и программного обеспечения.

Какие препятствия для развития? Самым частым препятствием в развитии в компаниях называют нехватку средств на расширение команды. 15,2% опрошенных предприятий отметили, что уровень компетенций их работников недостаточен. Почти 20% опрошенных стартапов не видят необходимости повышать квалификацию своих сотрудников.