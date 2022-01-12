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МАУ остановила полеты в Афины и Тбилиси

МАУ остановила полеты в Афины и Тбилиси

Авиакомпания МАУ несколько дней назад остановила регулярные полеты из аэропорта “Борисполь” сразу в два города — Афины и Тбилиси.

Об этом сообщает Аvianews.com.

Согласно данным онлайн-радара flightradar24.com, последний рейс из Киева в Афины PS353 самолет МАУ выполнил 11 января, рейс PS511 Киев —Тбилиси 16 января.

В системе бронирования самые ближайшие даты, на которые доступны авиабилеты МАУ на эти направления, 4 марта для рейсов Киев — Тбилиси и 1 марта для рейсов Киев — Афины.

При этом издание отправило запрос в авиакомпанию МАУ с просьбой прояснить ситуацию с остановкой перелетов в два города, однако на момент публикации новости пресс-служба комментарий не предоставила. В Avianews пообещали опубликовать ответ, когда его получат.

По материалам Дело
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