Антимонопольщики открыли дело против «Нафтогаз Трейдинга»

Антимонопольный комитет открыл дело против ООО «ГК „Нафтогаз Трейдинг“» о злоупотреблении монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа.
Об этом сообщает Антимонопольный комитет.
Так, комитет исследует наличие в действиях «Нафтогаз Трейдинга» разных подходов к формированию цены на газ для разных газопоставщиков, что могло привести к ограничению конкурентоспособности определенной категории предприятий.
В АМКУ напоминают, что с 1 мая 2021 года действуют годовые тарифы на газ для населения. В рамках этого газопоставщики были обязаны также утвердить базовые годовые предложения для населения.
Для того чтобы компании могли создать годовой план, «Нафтогаз» сообщил, что позволит поставщикам газа покупать газ для населения у «Нафтогаза». При этом годовой контракт «Нафтогаза» имел единые стандартные условия для всех поставщиков газа.
Зато в Комитет обращались газопоставщики, по мнению которых эти договоры содержат дискриминационные условия.
В АМКУ отмечают, что доля «Нафтогаз Трейдинг» на рынке оптовой реализации газа по итогам 2020 года и первого полугодия 2021 года составляла более 35%.
«Это свидетельствует о наличии структурных признаков монопольного положения на соответствующем рынке», — говорится в комитете.
При этом, учитывая вертикальную интеграцию группы «Нафтогаз», «Нафтогаз Трейдинг» имеет стабильный доступ к основному ресурсу по сравнению с ограниченным доступом конкурентов. Это свидетельствует о наличии у компании рыночной власти.
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