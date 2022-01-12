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Антимонопольщики открыли дело против «Нафтогаз Трейдинга»

Антимонопольщики открыли дело против «Нафтогаз Трейдинга»

Антимонопольный комитет открыл дело против ООО «ГК „Нафтогаз Трейдинг“» о злоупотреблении монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа.

Об этом сообщает Антимонопольный комитет.

Так, комитет исследует наличие в действиях «Нафтогаз Трейдинга» разных подходов к формированию цены на газ для разных газопоставщиков, что могло привести к ограничению конкурентоспособности определенной категории предприятий.

В АМКУ напоминают, что с 1 мая 2021 года действуют годовые тарифы на газ для населения. В рамках этого газопоставщики были обязаны также утвердить базовые годовые предложения для населения.

Для того чтобы компании могли создать годовой план, «Нафтогаз» сообщил, что позволит поставщикам газа покупать газ для населения у «Нафтогаза». При этом годовой контракт «Нафтогаза» имел единые стандартные условия для всех поставщиков газа.

Зато в Комитет обращались газопоставщики, по мнению которых эти договоры содержат дискриминационные условия.

В АМКУ отмечают, что доля «Нафтогаз Трейдинг» на рынке оптовой реализации газа по итогам 2020 года и первого полугодия 2021 года составляла более 35%.

«Это свидетельствует о наличии структурных признаков монопольного положения на соответствующем рынке», — говорится в комитете.

При этом, учитывая вертикальную интеграцию группы «Нафтогаз», «Нафтогаз Трейдинг» имеет стабильный доступ к основному ресурсу по сравнению с ограниченным доступом конкурентов. Это свидетельствует о наличии у компании рыночной власти.

По материалам Економічна Правда
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