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Samsung официально объявил о запуске онлайн-магазина в Украине

Samsung официально объявил о запуске онлайн-магазина в Украине

Компания Samsung официально объявила о запуске своего онлайн-магазина в Украине. Первые сообщения о запуске появились в СМИ в декабре прошлого года, пишет НВ.

Онлайн-магазин интегрирован в официальный сайт компании и позволяет приобрести технику непосредственно от производителя, говорится в сообщении на сайте Samsung.

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«Интеграция интернет-магазина в официальный сайт компании Samsung.com стала наиболее удачным и логичным решением, обеспечив пользователей рядом преимуществ: собрала на одной платформе всю информацию о продукции, услугах и акциях, предоставив одновременно опцию покупки желаемого продукта, не покидая сайт», — говорится в сообщении компании.

В Samsung подчеркнули, что покупка на официальном сайте гарантирует, что товар всегда официальный с гарантией от производителя, с полным функционалом для украинского рынка и возмещением или ремонтом в случае неисправности.

По материалам НВ
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