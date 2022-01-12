Samsung официально объявил о запуске онлайн-магазина в Украине

Компания Samsung официально объявила о запуске своего онлайн-магазина в Украине. Первые сообщения о запуске появились в СМИ в декабре прошлого года, пишет НВ.

Онлайн-магазин интегрирован в официальный сайт компании и позволяет приобрести технику непосредственно от производителя, говорится в сообщении на сайте Samsung.

Читайте также: Samsung придумала ноутбук, который можно сложить вчетверо

«Интеграция интернет-магазина в официальный сайт компании Samsung.com стала наиболее удачным и логичным решением, обеспечив пользователей рядом преимуществ: собрала на одной платформе всю информацию о продукции, услугах и акциях, предоставив одновременно опцию покупки желаемого продукта, не покидая сайт», — говорится в сообщении компании.

В Samsung подчеркнули, что покупка на официальном сайте гарантирует, что товар всегда официальный с гарантией от производителя, с полным функционалом для украинского рынка и возмещением или ремонтом в случае неисправности.