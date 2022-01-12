В Киеве «Укрзализныця» подготовила бонус для пассажиров с картами Visa

«Укрзализныця» и Visa в рамках партнерства договорились о бесплатном пребывании в Business & Family Lounge от «Укрзализныци» для всех пассажиров с картами Visa Infinite от более 20 ведущих украинских банков.
Бесплатный доступ к обновленной эксклюзивной зоне отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале столицы будет предоставляться после предъявления платежной карты Visa и ЖД билета не чаще 1 раза в сутки и не чаще 4 раз в неделю, количество визитов в год дополнительно не лимитируется.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Продолжительность бесплатного пребывания в лаунже – 1 час, акция действует только для держателей карт и не распространяется на членов семей. Чтобы получить доступ, объем транзакций картой пассажира за последние 35 дней (без учета последних 5 дней) должен составлять 20 000 грн.
Круглосуточный лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа в вокзал). Пространство было переоборудовано для удобства пассажиров, путешествующих по работе или просто требующих удобного места для ожидания рейса с возможностью подключения к скоростному интернету, подзарядки гаджетов и с качественным кофе от Idealist. В распоряжении гостей лаунжа есть коворкинг-зона и комната для переговоров, доступная для бронирования за отдельную плату.
Лаундж специально адаптирован для пассажиров с детьми: доступна большая детская комната с мягкой игровой поверхностью, гардероб с пеленальным столиком и детское меню от Do&Co Kyiv. Пространство адаптировано для пребывания людей с инвалидностью и маломобильных, есть инклюзивный туалет. Использование сети Wi-Fi со скоростным интернетом является бесплатным для посетителей лаунжа.
Business & Family Lounge отличается выставочным пространством с картинами современных художников, обустроенным с помощью Visa под кураторством Павла Гудимова.
Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ – 150 гривен. В стоимость пребывания включен кофе или чай, бокс с завтраком от DO&CO Kyiv или сэндвич и мини-десерт на выбор.
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