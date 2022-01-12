Стало известно, как будет называться и сколько будет стоить первый складной смартфон Google

Появились эксклюзивные подробности о будущем смартфоне Google со складным дисплеем, и раскрыта примерная стоимость девайса.
По данным издания 9to5Google, первый складной смартфон от Google будет называться не Pixel Fold, а Google Pixel Notepad. Источник, близкий к разработке устройства, сообщил 9to5google, что Google Pixel Notepad – рабочее название складного смартфона. Компания также рассматривала вариант Google Pixel Longbook, но в конечном итоге остановилась на Notepad.
Кроме того, раскрывается дизайн сложного Pixel. Судя по всему, смартфон будет больше похож на Oppo Find N, чем на Samsung Galaxy Z Fold3, из-за широкого экрана в развернутом виде.
Читайте также: Google назвала функции, которые появятся в Android в 2022 году
Согласно предыдущим утечкам, Google Pixel Notepad получит собственный чипсет Tensor (GS101), а также до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.
По данным 9to5Google, Pixel Notepad будет стоить меньше, чем Samsung Galaxy Z Fold3, стоимость которого составляет $1799. Вполне вероятно, что новинка Google поступит в продажу по цене $1499.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в ценеВчера, 10:47 - 7700 15
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщинВчера, 11:43 - 1019 7
Школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию»: на что можно будет потратитьВчера, 12:00 - 1634 6
Россию не будут отключать от SWIFT - СМИВчера, 15:46 - 1054 4
В Киеве «Укрзализныця» подготовила бонус для пассажиров с картами VisaВчера, 16:47 - 572 3
«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в ценеВчера, 10:47 - 7700 15
Межбанк: будет ли обвал гривныВчера, 10:49 - 4298 1
Исследование показало, почему гибридные автомобили опаснее электрокаровВчера, 04:03 - 2451 2
НБУ назвал «психологический фактор» причиной курсовых колебанийВчера, 14:02 - 2353 2
Школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию»: на что можно будет потратитьВчера, 12:00 - 1634 6
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникПозавчера, 10:43 - 225
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 442 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1452 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 837 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 2070 4