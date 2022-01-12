Стало известно, как будет называться и сколько будет стоить первый складной смартфон Google

Появились эксклюзивные подробности о будущем смартфоне Google со складным дисплеем, и раскрыта примерная стоимость девайса.

По данным издания 9to5Google, первый складной смартфон от Google будет называться не Pixel Fold, а Google Pixel Notepad. Источник, близкий к разработке устройства, сообщил 9to5google, что Google Pixel Notepad – рабочее название складного смартфона. Компания также рассматривала вариант Google Pixel Longbook, но в конечном итоге остановилась на Notepad.

Кроме того, раскрывается дизайн сложного Pixel. Судя по всему, смартфон будет больше похож на Oppo Find N, чем на Samsung Galaxy Z Fold3, из-за широкого экрана в развернутом виде.

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Согласно предыдущим утечкам, Google Pixel Notepad получит собственный чипсет Tensor (GS101), а также до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

По данным 9to5Google, Pixel Notepad будет стоить меньше, чем Samsung Galaxy Z Fold3, стоимость которого составляет $1799. Вполне вероятно, что новинка Google поступит в продажу по цене $1499.