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Как открыть ФЛП онлайн в 2022: инструкция

Как открыть ФЛП онлайн в 2022: инструкция

Все больше украинцев регистрируются физическими лицами-предпринимателями. Журналисты 24 канала рассказали, как стать индивидуальным предпринимателем в Украине, как открыть ФЛП онлайн, что для этого нужно, и какие сервисы поддерживают услуги для предпринимательства в Украине.

Что надо знать до регистрации бизнеса? Еще до того, как начнете регистрироваться на частного предпринимателя, стоит помнить о нескольких нюансах:

  • для регистрации ФЛП в Украине онлайн будущий предприниматель должен выбрать КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) – для определения вида (или видов) деятельности, которым ФЛП и будет заниматься. Список всех КВЭДов есть на официальном сайте;
  • для оформления онлайн-заявления о регистрации ФЛП вам нужно обязательно иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Первый способ – создать ФЛП онлайн за 10 минут в “Дія”. Это относительно новый и пока самый быстрый способ открыть индивидуального предпринимателя (ИП) в Украине. “Дія” позволяет открыть частное предпринимательство онлайн, без регистрации ФЛП в налоговой. Более того, услуга является бесплатной.

Что для этого надо:

  • зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи;
  • заполните форму на открытие ФЛП онлайн;
  • заполненное заявление на регистрацию частного предприятия в Украине автоматически пришлют к регистратору по месту вашей регистрации или по месту регистрации, указанному в справке переселенца;
  • если вы выбрали упрощенную форму налогообложения, заявление на переход к упрощенной системе будет также автоматически отправлено в налоговый орган по месту вашей регистрации или по месту регистрации, которое указано в справке переселенца;
  • если выбрали общую систему налогообложения, то можете также подать заявление на регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Где ФЛП лучше открыть счет

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Уведомление о регистрации ФЛП или отказе также появится в кабинете – его пришлют по электронной почте.

Как только запись об регистрации ИП онлайн в Украине появится в Едином государственном реестре, вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина. Выписка имеет юридическую силу – ее можно распечатать и пользоваться как любым другим документом. Свидетельство о регистрации ФЛП уже не нужно – Верховная Рада отменила этот документ для частных предпринимателей и юридических лиц.

Второй способ – открыть ФЛП лично. Если онлайн-способ не для вас, можно воспользоваться традиционным и прийти в налоговую лично. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору по месту жительства с паспортом и идентификационным кодом, предоставить копии этих документов.

У госрегистратора вы должны заполнить регистрационную карточку, то есть форму 10. Будьте внимательны при заполнении КВЭДов — если ошибетесь, вас зарегистрируют (правда, рискуете вместо, например, предоставления строительных услуг подписаться на поставку хлеба). А исправить эту ошибку можно будет только путем перерегистрации.

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Подать документы госрегистратору также можно специалистом или через представителя ФЛП (оформив на него предварительно нотариально удостоверенную доверенность).

Если обошлось без ошибок — в течение трех рабочих дней с момента подачи документации вас должны внести в государственный реестр и выдать соответствующую выписку. Если вы присылали документы письмом, то и выписку получите по почте.

Далее, чтобы получить свидетельство ФЛП, необходимые документы надо предоставить к подразделению налоговой инспекции.

Какие документы нужны для регистрации частного предпринимателя:

  • копия паспорта и идентификационного кода;
  • заявление о применении единого налога;
  • полученная вами ранее выписка из Единого государственного реестра;
  • книга учета доходов;
  • заявление на имя начальника налоговой инспекции или по Ф. 5-ОПП.

По материалам Телеканал 24
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