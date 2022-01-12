Как открыть ФЛП онлайн в 2022: инструкция

Все больше украинцев регистрируются физическими лицами-предпринимателями. Журналисты 24 канала рассказали, как стать индивидуальным предпринимателем в Украине, как открыть ФЛП онлайн, что для этого нужно, и какие сервисы поддерживают услуги для предпринимательства в Украине.
Что надо знать до регистрации бизнеса? Еще до того, как начнете регистрироваться на частного предпринимателя, стоит помнить о нескольких нюансах:
Первый способ – создать ФЛП онлайн за 10 минут в “Дія”. Это относительно новый и пока самый быстрый способ открыть индивидуального предпринимателя (ИП) в Украине. “Дія” позволяет открыть частное предпринимательство онлайн, без регистрации ФЛП в налоговой. Более того, услуга является бесплатной.
Что для этого надо:
Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Уведомление о регистрации ФЛП или отказе также появится в кабинете – его пришлют по электронной почте.
Как только запись об регистрации ИП онлайн в Украине появится в Едином государственном реестре, вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина. Выписка имеет юридическую силу – ее можно распечатать и пользоваться как любым другим документом. Свидетельство о регистрации ФЛП уже не нужно – Верховная Рада отменила этот документ для частных предпринимателей и юридических лиц.
Второй способ – открыть ФЛП лично. Если онлайн-способ не для вас, можно воспользоваться традиционным и прийти в налоговую лично. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору по месту жительства с паспортом и идентификационным кодом, предоставить копии этих документов.
У госрегистратора вы должны заполнить регистрационную карточку, то есть форму 10. Будьте внимательны при заполнении КВЭДов — если ошибетесь, вас зарегистрируют (правда, рискуете вместо, например, предоставления строительных услуг подписаться на поставку хлеба). А исправить эту ошибку можно будет только путем перерегистрации.
Читайте также: ФЛП может закрыться без налоговых проверок: при каких условиях
Подать документы госрегистратору также можно специалистом или через представителя ФЛП (оформив на него предварительно нотариально удостоверенную доверенность).
Если обошлось без ошибок — в течение трех рабочих дней с момента подачи документации вас должны внести в государственный реестр и выдать соответствующую выписку. Если вы присылали документы письмом, то и выписку получите по почте.
Далее, чтобы получить свидетельство ФЛП, необходимые документы надо предоставить к подразделению налоговой инспекции.
Какие документы нужны для регистрации частного предпринимателя:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в ценеВчера, 10:47 - 8424 15
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщинВчера, 11:43 - 1123 7
Школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию»: на что можно будет потратитьВчера, 12:00 - 1741 6
Россию не будут отключать от SWIFT - СМИВчера, 15:46 - 1308 4
В Киеве «Укрзализныця» подготовила бонус для пассажиров с картами VisaВчера, 16:47 - 679 3
«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в ценеВчера, 10:47 - 8424 15
Межбанк: будет ли обвал гривныВчера, 10:49 - 4458 1
НБУ назвал «психологический фактор» причиной курсовых колебанийВчера, 14:02 - 2524 2
Школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию»: на что можно будет потратитьВчера, 12:00 - 1741 6
Налоговый долг: взыскать могут теперь и без судебного решенияВчера, 16:04 - 1662
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникПозавчера, 10:43 - 238
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 452 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1472 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 846 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 2094 4