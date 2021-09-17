ФЛП может закрыться без налоговых проверок: при каких условиях

Даже если статус физлица-предпринимателя в Едином реестре указан как прекращенный, это не означает, что налогоплательщик уже снят с учета. Более того, если предприниматель прекращает свою деятельность как ФЛП, это может вызвать внеплановую документальную проверку от ГНС в соответствии с подпунктом 78.1.7 Налогового кодекса Украины. Этой же нормой предусмотрено проведение документальной внеплановой проверки в случае прекращения юридического лица.
Finance.ua как портал, который заботится о вашем бизнесе, рассказывает, когда ФЛП не будут проверять, если предприниматель завершает свою деятельность.
ГНС разработала ряд критериев, которые определяют, нужно ли налоговикам проводить проверку того или иного ФЛП, который инициировал прекращение своей деятельности как физлица-предпринимателя.
Как отмечают в ГНС, ФЛП не будут проверять при закрытии при таких условиях:
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Также вывод о нецелесообразности проверки формируется, если информационные базы данных ГНС не содержат сведений о:
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