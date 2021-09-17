0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 120 0

ФЛП может закрыться без налоговых проверок: при каких условиях

ФЛП может закрыться без налоговых проверок: при каких условиях

Даже если статус физлица-предпринимателя в Едином реестре указан как прекращенный, это не означает, что налогоплательщик уже снят с учета. Более того, если предприниматель прекращает свою деятельность как ФЛП, это может вызвать внеплановую документальную проверку от ГНС в соответствии с подпунктом 78.1.7 Налогового кодекса Украины. Этой же нормой предусмотрено проведение документальной внеплановой проверки в случае прекращения юридического лица.

Finance.ua как портал, который заботится о вашем бизнесе, рассказывает, когда ФЛП не будут проверять, если предприниматель завершает свою деятельность.

ГНС разработала ряд критериев, которые определяют, нужно ли налоговикам проводить проверку того или иного ФЛП, который инициировал прекращение своей деятельности как физлица-предпринимателя.

Как отмечают в ГНС, ФЛП не будут проверять при закрытии при таких условиях:

  • налоговая отчетность подана с нулевыми показателями или не подана из-за отсутствия объектов налогообложения или показателей, подлежащих декларированию;
  • отчетность по ЕСВ подана с учетом положений части шестнадцатой статьи 25 Закона № 2464;
  • отсутствуют открытые счета в банках, или же налоговая получила информацию от плательщика или банков об отсутствии движения средств на счетах.

Кстати, о новостях для бизнеса мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫

Также вывод о нецелесообразности проверки формируется, если информационные базы данных ГНС не содержат сведений о:

  • получении доходов от ведения хозяйственной деятельности через налоговых агентов;
  • получении других видов доходов от налоговых агентов за исключением данных о необлагаемых доходах или суммах налога, которые были удержаны налоговым агентом;
  • использовании труда наемных работников, выплаты зарплаты или вознаграждений по договорам ГПХ;
  • налоговом долге, задолженности по ЕСВ, иной задолженности по платежам, уплату которых контролирует налоговая, возникших от осуществления предпринимательской или независимой профессиональной деятельности без учета налогов и сборов, не связанных с предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью;
  • рассроченных, отсроченных, реструктурированных суммах платежей, обжалованиях решений органов ГНС, открытых исполнительных производствах.

Как закрыть ФЛП

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.