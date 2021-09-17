ФЛП может закрыться без налоговых проверок: при каких условиях

Даже если статус физлица-предпринимателя в Едином реестре указан как прекращенный, это не означает, что налогоплательщик уже снят с учета. Более того, если предприниматель прекращает свою деятельность как ФЛП, это может вызвать внеплановую документальную проверку от ГНС в соответствии с подпунктом 78.1.7 Налогового кодекса Украины. Этой же нормой предусмотрено проведение документальной внеплановой проверки в случае прекращения юридического лица.

Finance.ua как портал, который заботится о вашем бизнесе, рассказывает, когда ФЛП не будут проверять, если предприниматель завершает свою деятельность.

Реклама

ГНС разработала ряд критериев, которые определяют, нужно ли налоговикам проводить проверку того или иного ФЛП, который инициировал прекращение своей деятельности как физлица-предпринимателя.

Как отмечают в ГНС, ФЛП не будут проверять при закрытии при таких условиях:

налоговая отчетность подана с нулевыми показателями или не подана из-за отсутствия объектов налогообложения или показателей, подлежащих декларированию;

отчетность по ЕСВ подана с учетом положений части шестнадцатой статьи 25 Закона № 2464;

отсутствуют открытые счета в банках, или же налоговая получила информацию от плательщика или банков об отсутствии движения средств на счетах.

Кстати, о новостях для бизнеса мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫

Также вывод о нецелесообразности проверки формируется, если информационные базы данных ГНС не содержат сведений о:

получении доходов от ведения хозяйственной деятельности через налоговых агентов;

получении других видов доходов от налоговых агентов за исключением данных о необлагаемых доходах или суммах налога, которые были удержаны налоговым агентом;

использовании труда наемных работников, выплаты зарплаты или вознаграждений по договорам ГПХ ;

налоговом долге, задолженности по ЕСВ , иной задолженности по платежам, уплату которых контролирует налоговая, возникших от осуществления предпринимательской или независимой профессиональной деятельности без учета налогов и сборов, не связанных с предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью;