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Работа в Чехии: список самых востребованных профессий для заробитчан

Работа в Чехии: список самых востребованных профессий для заробитчан

Работа в Чехии для украинских мигрантов — это уже проверено и востребовано. Finance.ua узнал у jobian, на какие вакансии и зарплату можно рассчитывать.

Топ-5 вакансий в Чехии для украинцев. Чешские рекрутинговые компании на первое место выносят несколько направлений, которые непосредственно касаются заводов и производства.

Можно выделить такие востребованные профессии и актуальные вакансии в Чехии:

  • работник комплектации продукции — обычно сопровождается бесплатным жильем, подходит всем вне зависимости от гендера;
  • работник по производству запчастей для автомобилей — в Чехии находятся представительства и заводы многих международных брендов, поэтому есть обширный выбор профессий в этой сфере;
  • работник колбасного завода — вакансия подходит для людей без опыта, а в целом производство пищевой продукции — выгодная сфера;
  • упаковщик — выполняет один из последних этапов на производственной ленте, востребованная должность;
  • оператор на производственной линии — суть профессии состоит в отслеживании автоматизации процессов.

От чего зависит зарплата в Чехии? Можно устроиться на работу в Чехии со вполне нормальной заработной платой даже без опыта. Обычно уровень оплаты труда на разных вакансиях зависит сразу от нескольких факторов:

  • насколько востребована сфера;
  • наличие опыта в данной профессии;
  • имеющееся образование.

Оплата может производиться по часам или через назначение ставки. Первый вариант наиболее распространен для вакансий по переработке и в сезонных работах. Зависеть оплата может еще и от расположения региона. Наиболее высокооплачиваемые и востребованные вакансии ожидаемо находятся в Праге (столица).

Средняя заработная плата для востребованных профессий в Чехии:

  • грузчики, кладовщики — 12 000 крон;
  • разнорабочие — 15 000 крон;
  • логистика и работники склада — 20 000;
  • строители, сварщики — от 24 000 крон.

При этом средняя заработная плата на востребованной должности на заводе составляет в час 140 крон. Учитывая, что минимальный рабочий день длится восемь часов, за смену можно получить 1120 крон, или же больше 1300 грн. В зависимости от квалификации и образования можно выбирать разные вакансии и профессии в Чехии — от специфики труда оплата тоже меняется.

Требования. В большинстве случаев работа в Чехии не выдвигает к кандидатам специфических запросов. В основном, в качестве дополнительных требований могут просить:

  • знание чешского или английского языка;
  • опыт работы на похожей должности;
  • диплом или другой документ, подтверждающий квалификацию.
По материалам Finance.UA
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