Работа в Чехии: список самых востребованных профессий для заробитчан

Работа в Чехии для украинских мигрантов — это уже проверено и востребовано. Finance.ua узнал у jobian, на какие вакансии и зарплату можно рассчитывать.
Топ-5 вакансий в Чехии для украинцев. Чешские рекрутинговые компании на первое место выносят несколько направлений, которые непосредственно касаются заводов и производства.
Можно выделить такие востребованные профессии и актуальные вакансии в Чехии:
От чего зависит зарплата в Чехии? Можно устроиться на работу в Чехии со вполне нормальной заработной платой даже без опыта. Обычно уровень оплаты труда на разных вакансиях зависит сразу от нескольких факторов:
Оплата может производиться по часам или через назначение ставки. Первый вариант наиболее распространен для вакансий по переработке и в сезонных работах. Зависеть оплата может еще и от расположения региона. Наиболее высокооплачиваемые и востребованные вакансии ожидаемо находятся в Праге (столица).
Средняя заработная плата для востребованных профессий в Чехии:
При этом средняя заработная плата на востребованной должности на заводе составляет в час 140 крон. Учитывая, что минимальный рабочий день длится восемь часов, за смену можно получить 1120 крон, или же больше 1300 грн. В зависимости от квалификации и образования можно выбирать разные вакансии и профессии в Чехии — от специфики труда оплата тоже меняется.
Требования. В большинстве случаев работа в Чехии не выдвигает к кандидатам специфических запросов. В основном, в качестве дополнительных требований могут просить:
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