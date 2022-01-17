Продажи Rolls-Royce и Bentley стали рекордными несмотря на дефицит чипов

Бренды автомобилей класса люкс, такие как Rolls-Royce, Bentley, Porsche и BMW, сообщили о рекордных продажах в 2021 году, несмотря на дефицит чипов и сокращение поставок в массовом сегменте.

Об этом пишет WSJ.

Так, компания Rolls-Royce, принадлежащая BMW, продала в прошлом году рекордные 5 586 автомобилей, что на 49% больше, чем годом ранее.

Продажи Bentley также стали рекордными — 14 659 штук (плюс 31%). Входящая в группу Volkswagen Porsche продала 301 915 автомобилей, что на 11% превышает показатель предыдущего года.

Почему так? Автопроизводители объясняют это тем, что состоятельные покупатели больше других выиграли от восстановления экономики, бума криптовалют и резкого роста цен на акции.

«Столкнувшись с необходимостью ограничивать производство из-за пандемии и недостатка чипов, автопроизводители перенаправили имеющиеся ресурсы на выпуск самых дорогих и прибыльных автомобилей», — пишет издание.

По словам директора по продажам Bentley Motors Алена Фави, процесс в группе VW очень централизован и одним из элементов для принятия решения о распределении компонентов является маржа рентабельности.

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«С этой точки зрения у нас есть приоритет, поэтому нам удалось получить все необходимые чипы», — добавил он.

При этом продажи в мире основного бренда группы — VW — упали за год на 8,1% и составили 4,9 млн штук, поскольку главный завод автопроизводителя в Вольфсбурге работал не на полную мощность из-за нехватки чипов.

В то же время президент Rolls-Royce Motor Cars Americas Мартин Фричес объяснил рост продаж тем, что покупатели автомобилей бренда, каждый из которых стоит более 300 000 долларов, оказались частично защищены от трудностей, с которыми многие столкнулись во время пандемии.

Помимо этого, еще одним драйвером роста продаж стали электромобили.