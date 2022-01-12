20 гривен — это слишком: эксперт предположил, на сколько реально может подорожать проезд в Киеве

Власти Киева заявили, что подорожание проезда в столичном коммунальном транспорте переносится на весну. Однако, не исключено, что цена билета будет меньше, чем они сначала говорили.
Об этом сказал эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов.
По его мнению, власти могут устроить «торги» – шокировать население ценой в 20 гривен, чтобы после этого тариф в 15 гривен не вызывал столь жестких эмоций.
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«Есть такая вещь: чтобы что-то непопулярное внедрить, предложат что-то хуже, а потом в рамках торгов снизят. Тогда недовольства будет меньше. 20 гривен – для меня тоже сюрприз. Я ожидал 12-15 гривен, как заявлял мэр в начале лета. И то скорее 12, потому что поднимать тарифы – политически непопулярно. Возможно, еще будет фаза торгов, и в итоге мы получим все же меньшую стоимость», – рассказал эксперт.
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