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20 гривен — это слишком: эксперт предположил, на сколько реально может подорожать проезд в Киеве

20 гривен — это слишком: эксперт предположил, на сколько реально может подорожать проезд в Киеве

Власти Киева заявили, что подорожание проезда в столичном коммунальном транспорте переносится на весну. Однако, не исключено, что цена билета будет меньше, чем они сначала говорили.

Об этом сказал эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов.

По его мнению, власти могут устроить «торги» – шокировать население ценой в 20 гривен, чтобы после этого тариф в 15 гривен не вызывал столь жестких эмоций.

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«Есть такая вещь: чтобы что-то непопулярное внедрить, предложат что-то хуже, а потом в рамках торгов снизят. Тогда недовольства будет меньше. 20 гривен – для меня тоже сюрприз. Я ожидал 12-15 гривен, как заявлял мэр в начале лета. И то скорее 12, потому что поднимать тарифы – политически непопулярно. Возможно, еще будет фаза торгов, и в итоге мы получим все же меньшую стоимость», – рассказал эксперт.

Справка Finance.ua:

  • в сентябре прошлого года стоимость проезда на Киевщине выросла в среднем на 10−15%;
  • ранее стало известно, что одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) Киева будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета;
  • в случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта „Карта киевлянина“» стоимость поездки составит 12 грн;
  • мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ожидаемое повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы с 2022 года является вынужденным шагом.
По материалам Судебно-юридическая газета
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