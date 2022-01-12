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Россию не будут отключать от SWIFT - СМИ

Россию не будут отключать от SWIFT - СМИ

Штаты и Евросоюз больше не планируют отключать Россию от международной платежной системы SWIFT в случае глубокого вторжения в Украину. Там сочли, что этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков, сообщают европейские СМИ.

Также этот шаг может способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад не будет больше доминировать.

При этом альтернативной мерой на Западе рассматривают введение адресных экономических санкций против крупнейших российских банков.

«Переговоры между европейцами и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, чтобы оплачивать импорт газа и нефти из России», – рассказали западные аналитики.

В тоже время в Администрации США не исключают рассмотрение каких-либо вариантов действий в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины, сообщили журналистам представители Совета национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что весной прошлого года сразу несколько депутатов Европарламента выступили с одним и тем же требованием – отключить Российскую Федерацию от международной системы SWIFT. Одна из главных причин – присутствие российской армии у границ Украины и военная агрессия, направленная в адрес нашей страны. Это является испытанием для всего цивилизованного мира.

Также мы писали и о том, чего на самом деле боятся сами россияне. В результате опроса стало понятно, что они обеспокоены ростом цен, нищеты и бедности населения.

По материалам Первый деловой
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