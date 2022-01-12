По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (59,741 млн грн и 28,503 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 46), максимальный курс продажи доллара 28,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,45-28,47 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активных заявок по доллару на сумму 88,244 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,5200 – 20 000
28,5000 – 888
28,4900 – 80 000
28,4900 – 55 000
28,4800 – 25 555
28,4800 – 35 000
28,4800 – 63 336
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3900 – 30 000
28,4000 – 30 000
28,4500 – 20 000
28,5000 – 20 000
28,5000 – 30 000
28,5000 – 8 000
28,5000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,5402 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4527 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Укрнафте» Коломойского простили еще 394 миллиона гривен налогового долгаВчера, 15:15 - 1874 11
«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в цене2 ч. назад - 2654 9
Школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию»: на что можно будет потратитьОколо часа назад - 529 3
Гетманцев рассказал, может ли Украина пройти 2022 год без новой программы с МВФ2 ч. назад - 436 2
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщинОколо часа назад - 284 2
Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:03 - 7181 10
Почему доллар растет: прогнозы для УкраиныВчера, 21:02 - 3375
«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в цене2 ч. назад - 2654 9
Межбанк: что творится с валютой на рынкеВчера, 17:40 - 2083
Межбанк: будет ли обвал гривны2 ч. назад - 2002
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникВчера, 10:43 - 170
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 400 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1374 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 789 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1984 4