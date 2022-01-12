СБУ разоблачила должностных лиц «Укргаздобычи» на масштабной коррупционной схеме

Служба безопасности Украины в ходе выполнения мероприятий по противодействию системным угрозам управлению государством разоблачила должностных лиц предприятия с государственными корпоративными правами АО «Укргаздобыча».

Об этом говорится на сайте СБУ.

Чиновники требовали 400 тыс. грн взятки за несоздание препятствий при выполнении тендерных соглашений с частной компанией.

По данным следствия, схему организовали работники сектора закупки материалов АО «Укргаздобыча».

Установлено, что коммерческая фирма имела подписанное соглашение с госпредприятием на поставку товаров и услуг на общую сумму более 38 млн грн. Однако, чиновники искусственно затягивали сроки предоставления поставщикам спецификаций необходимых товаров.

Когда стало понятно, что выполнить обязательства в срок не удается, злоумышленники предлагали уплатить им взятку за «мгновенное» подписание дополнительного соглашения и перенос сроков выполнения основного договора.

Одного из злоумышленников сотрудники СБУ задержали «на горячем» во время получения неправомерной выгоды на общую сумму 400 тыс. гривен.

Должностное лицо уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.