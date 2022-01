Zeva показала видео первого тестового полета аэротакси Zero

«Летающая тарелка» — это теперь не только о пришельцах. Американский стартап Zeva выложил первое видео испытательного полета прототипа одноместного воздушного такси, выполненного в стиле, близком к ретрофутуризму.

Компания показала видео первого тестового полета аэротакси Zero, похожего на «летающую тарелку». Zero способно развивать скорость до 257 км/ч и пролететь 80 км. Максимальный вес пилота — 100 кг. А любителям острых ощущений персональный летательный аппарат Zero подарит незабываемый опыт из-за возможности лететь горизонтально лицом вниз. Но в ролике продемонстрировали лишь возможность вертикальных взлета-посадки.

Корпус аэротакси Zeva Zero выполнен из недорогого и простого в изготовлении штампованного композитного материала. Поэтому eVTOL Zeva компактнее, чем у конкурентов. Простая конструкция без наклоняемой силовой установки или отдельных подъемно-маршевых систем сделает полет быстрым и маневренным как в режиме зависания, так и в крейсерском.

В качестве перспективного рынка стартап Zeva рассматривает островные государства, любителей экстрима, службы быстрого реагирования, патрулирования, поисково-спасательные, разведки.

Весной 2022 года компания начнет принимать предзаказы на модель Zero с депозитом в 5 тыс. долл. Полная стоимость может составить до 250 тыс. долл. В 2025 году запланирован запуск сервиса аэротакси.

Также необычный дизайн своего eVTOL в 2020 году запатентовала компания Porsche. С некоторых ракурсов летательный аппарат напоминает дисколеты-НЛО времен Второй Мировой войны.