Инвесторы «Укрбуда» митингуют у «Киевгорстроя»: сомневаются, что их жилье достроят (видео)

Сегодня, 18 января, к главному офису «Киевгорстроя» на ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 4/6 пришли инвесторы ЖК «Чаривне Мисто». Они выступают против затягивания строительства комплекса.

Около сотни участников митинга стоят с плакатами «Укрбуда» и «Чаривного миста».

Инвесторы напомнили об обещании президента Владимира Зеленского, что «Киевгорстрой» достроит жилые объекты «Укрбуда». При этом сроки сдачи почти готовых домов ЖК «Чаривне Мисто» уже не раз переносили.

Кроме того, тысячи семей не уверены, что их жилье вообще достроят.

Напомним, «Киевгорстрой» обязался достроить 18 комплексов «Укрбуда», который приостановил деятельность летом 2019 года. Компания периодически сдает готовые ЖК.

В частности, 2021 году застройщик сдал в эксплуатацию первые две секции «Шевченковского», а в ноябре — первый дом «Злагода», который стал 8-м достроенным комплексом «Укрбуда». В декабре был сдан комплекс Freedom в Днепровском районе.