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В декабре столичные многоэтажки потребили на 16% больше тепла, чем в ноябре

В декабре столичные многоэтажки потребили на 16% больше тепла, чем в ноябре

При неизменном тарифе основным фактором роста объемов потребления тепла стало снижение температуры наружного воздуха. В декабре среднемесячная температура была почти на 6 °С ниже, чем в ноябре.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве среднемесячная температура в декабре 2021 года составила -1,6 °С. Это на 6,4 °С ниже по сравнению с ноябрем (+4,8 °С). Из-за такого снижения температуры в декабре потребление тепла домами увеличилось на 16%, а средневзвешенная стоимость отопления составила 26,8 грн/м2. Тогда как в ноябре-22,6 грн/м2.

От чего зависят объемы потребления тепловой энергии домами? Прежде всего от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома.

В домах, где проведены мероприятия по энергоэффективности по городским программам софинансирования, жители заплатили за отопление в декабре в среднем на 20% меньше, чем в других домах — около 21 грн/м2.

Узнать о теплопотребления своего дома и сравнить данные с энергоэффективными домами можно на сайте teplo.org.ua. Также здесь есть информация о городские программы энергоэффективности, условия участия в них.

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Напомним, в декабре 2021 года, как и с начала отопительного сезона 2021/2022, тарифы на отопление для населения остались неизменными. Стоимость 1 Гкал тепла — 1654,41 грн. Решение о неизменности тарифов было принято городскими властями на выполнение Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и горячей воды, заключенного 30 сентября 2021 года. Также, чтобы не допустить роста тарифов, Киевский городской совет дополнительно выделил из бюджета 2 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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