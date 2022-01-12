Межбанк: будет ли обвал гривны

Ажиотаж на валютном рынке усиливается. Частично — по объективным причинам (спрос на валюту действительно вырос за счет покупателей реального сектора), частично — за счет активной спекулятивной раскрутки курса в связке с политикой (покупки валюты нерезидентов, сбрасывающих ОВГЗ, и иностранцев, выводящих дивиденды). Проблем явно хватает, если вчера, при том что рынок по доллару работал на ТОМе — Нацбанку пришлось активно продавать валюту, чтобы сбить ажиотаж. И даже при этом за день курс американской валюты вырос более чем на 21 копейку.

Наступает момент истины:

Либо Нацбанк задействует все имеющиеся у него рыночные инструменты для противодействия курсовым скачкам (повышает учетную ставку 20-го числа, увеличивает норматив резервирования на корсчетах банков, ужесточает требования и объемы по рефинансу, а также активно продолжает проводить интервенции по продаже недостающей валюты).

Либо — отпускает ситуацию к взлету котировок к цели до 28,70−29 гривен за доллар и перестает распродавать ЗВР , но получает значительный рост курса и по факту, «хоронит» все свои действия в части «борьбы с инфляцией» монетарными методами с целью в 5% к концу 2022 года.

Оба варианта — чреваты как для кресел чиновников и их политического и экономического имиджа, но выбор делать надо. Половинчатые решения — всегда путь в никуда. И времени на принятие решений на принципиальном уровне ни у нацбанковцев, ни у минфиновцев, ни у Кабмина — уже почти нет. Тем более, что цены на энергоносители продолжают свой рост, впереди уже не за горами агросезон, политическая и военная составляющая — тоже на пределе.

Но скорее всего, чиновники примут очередное половинчатое решение. И интервенции проводить будут, но на относительно небольшие суммы даже для нашего рынка, но и риторику усилят в части попыток вербально повлиять на рынок и клиентов, ну и конечно — будут искать крайнего, чтобы оправдаться. Так что ждем новых заявлений НБУ о «плохих нерезидентах», «вражеских ценах на энергоносители», «политическом факторе» влияния на курс и конечно — о нестойких гражданах и бизнесе, которые почему-то не хотят терять на очередном взлете курса и почему-то активно начали скупать валюту. Короче, все как всегда.

А на межбанке в это время давление на курс гривны сегодня продолжится. И за счет ажиотажа вырастут объемы торгов. По нашим расчетам они составят не менее $ 190−260 млн при заключении до 520−680 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 18 января будут в пределах: доллар — коридор 28,25−28,50 грн, евро — коридор 32,20−32,45 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,38 / 28,40

евро — 32,34 / 32,36

Курсы валют на Межбанке

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