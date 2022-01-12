Европейская гигафабрика Tesla в Берлине выпустила первые электромобили, но купить их нельзя

Завод Tesla Giga Berlin наконец-то получил частичное разрешение от местной администрации на запуск производства. На первом этапе на предприятии соберут около 2000 компактных электрокроссоверов Tesla Model Y.
Об этом сообщает Авто со ссылкой на Tagesspiegel.
Но свежесобранные машины нельзя будет пустить в продажу. На них рабочие будут отрабатывать все технологические и сборочные процессы – по сути, на берлинском заводе Tesla пока стартовало лишь предсерийное производство. Предприятию разрешено производить 500 электромобилей и не более 6000 деталей в неделю.
Собранные в ближайшие недели и месяцы электромобили частично отправятся на испытания, а частично войдут в корпоративный парк европейских представительств Tesla.
Заявлено, что суммарная стоимость первой партии машин – около 120 миллионов евро. Таким образом, каждая собранная в Европе Model Y оценена в 60 тысяч евро.
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