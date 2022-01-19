Оплата частями: как часто украинцы используют услугу от банков

В очередном анонимном опросе портал ain.ua узнавал, как часто читатели используют оплату частями при покупках. Как показало исследование, этот способ покупки является достаточно распространенным — это подтвердили более 70% респондентов.

Результаты исследования. По результатам опроса, покупка товаров с помощью услуги «Оплата частями» является популярным способом среди читателей. В общем, ею пользуются 75,2% респондентов. Из них 38,6% выбирают оплату частями часто, а 36,6% – иногда.

На какую сумму покупают:

чаще всего опрошенные читатели выбирают оплату частями для покупок стоимостью более 10 тыс. грн — 59%;

на втором месте по востребованности услуги — оплата товаров от 3 тыс. до 10 тыс. грн. Это подтвердили 37,4% респондентов.

Согласно комментариям опрошенных, оплату частями чаще оформляют клиенты monobank и ПриватБанк.

Что покупают? Согласно результатам исследования, через оплату частями опрошенные чаще всего покупают бытовую технику (48%) и гаджеты (45,1%). 5,8% покупок с услугой приходятся на категорию «Другое».

Альтернативы. В качестве альтернативы оплате частями 59,3% опрошенных читателей чаще всего покупают товары за полную цену. При этом 38,6% выбирают рассрочку. Интересно, что покупка в кредит является наименее распространенным способом — им пользуются лишь 2,1% респондентов.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.