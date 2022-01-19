Оплата частями: как часто украинцы используют услугу от банков

В очередном анонимном опросе портал ain.ua узнавал, как часто читатели используют оплату частями при покупках. Как показало исследование, этот способ покупки является достаточно распространенным — это подтвердили более 70% респондентов.
Результаты исследования. По результатам опроса, покупка товаров с помощью услуги «Оплата частями» является популярным способом среди читателей. В общем, ею пользуются 75,2% респондентов. Из них 38,6% выбирают оплату частями часто, а 36,6% – иногда.
На какую сумму покупают:
Согласно комментариям опрошенных, оплату частями чаще оформляют клиенты monobank и ПриватБанк.
Что покупают? Согласно результатам исследования, через оплату частями опрошенные чаще всего покупают бытовую технику (48%) и гаджеты (45,1%). 5,8% покупок с услугой приходятся на категорию «Другое».
Альтернативы. В качестве альтернативы оплате частями 59,3% опрошенных читателей чаще всего покупают товары за полную цену. При этом 38,6% выбирают рассрочку. Интересно, что покупка в кредит является наименее распространенным способом — им пользуются лишь 2,1% респондентов.
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