Немецкие компании создали 60 тысяч рабочих мест в Украине – посол

Несмотря на пандемию, украинско-немецкий товарооборот в прошлом году возростал, увеличивалось количество новых рабочих мест на созданных немцами в Украине предприятиях.
Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
По последним данным, за первые 9 месяцев объем торговли товарами и услугами между двумя странами увеличился на 16,4% до 7,3 млрд долларов США. При этом украинский экспорт в ФРГ вырос на 40% до 2,5 млрд долларов США.
Инвестиции за первую половину 2021 года превышали 533 млн долларов: это как новые инвестиции, так и реинвестированный доход, пояснил посол.
В целом, по его словам, в Украине сейчас работает более 3400 немецких компаний, которые уже создали около 60 тысяч рабочих мест.
Украинская сторона рассчитывает на активизацию сотрудничества в области энергетики при новом правительстве ФРГ. На днях в Берлине состоялась первая встреча представителей украинской стороны с парламентским госсекретарем Оливером Кришером в Министерстве экономики и защиты климата, возглавляемом председателем партии «Зеленых» Робертом Габеком. «Имеем заверение в том, что новое правительство в конце концов сдвинет с мертвой точки этот процесс», – отметил Мельник.
По его оценке, все еще шло «реально очень туго», хотя еще в августе 2020 года Украиной было инициировано и формально учреждено двустороннее энергетическое партнерство.
Сотрудничество в области возобновляемой энергетики и водорода было одной из тем переговоров в Киеве 17 января «зеленого» министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.
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