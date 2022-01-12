Предприятия «Укроборонпрома» увеличили производство на четверть

За январь-декабрь 2021 года предприятия «Укроборонпрома» нарастили объемы производства вооружения, военной техники и другой продукции до 39 миллиардов гривен, что на 24% или 7,6 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Укроборонпром».

«В 2021 году предприятия Укроборонпрома увеличили объем производства на 24%. Мы ответственно вооружали нашу армию и выполняли внешнеэкономические контракты», — рассказал заместитель генерального директора по производству Укроборонпрома Игорь Фоменко.

Больше всего в 2021 году предприятия выпустили (включая модернизацию, ремонт и услуги) авиационной техники и оборудования — на 15,7 млрд грн. Это на 4,1 млрд грн или на 36% больше, чем в 2020 году.

В то же время выросло и производство высокоточного оружия и боеприпасов: в 2021 году объем выпущенной продукции составил 8,6 млрд грн, что на 34% или 2,2 млрд грн больше, чем в 2020 году. Возросло также производство военно-морской техники на 19% – 4,6 млрд грн по сравнению с 3,9 млрд грн в 2020 году.

Увеличение объемов выпущенной продукции и предоставленных услуг наблюдается и на предприятиях радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения. Речь идет о 2,8 млрд грн, что на 7% по сравнению с 2020 годом.

Производство бронетанковой техники в 2021 году осталось на уровне 2020 года — 5,7 млрд грн. На другие направления производства, в частности продукции гражданского назначения приходится более 1,5 млрд грн.

Итого предприятия концерна изготовили, модернизировали, восстановили и отремонтировали в прошлом году более 3300 единиц вооружения и военной техники.