Студент из Индонезии продал 500 своих селфи как NFT и стал миллионером

Студент из Индонезии сделал 933 фотографии себя и превратил их в NFT. Хотя изначально парень делал эти фотографии для школьного видео. Гозали Гозалу, так подписан парень в Twitter, изначально оценил одно фото в $3, но позже все изменилось и он стал миллионером.
Детали. Практически каждый день парень фотографировал себя с одним выражением лица начиная с 2017 года. Парень собирался сделать видео для школьного проекта. Но в итоге решил превратить свои селфи в NFT-токены и выставить на продажу.
«Я фотографировал себя с 18 до 22 лет. Это действительно я, стоящий перед компьютером изо дня в день», – пишет он в своем профиле OpenSea.
Гозали оценил NFT по $3 каждый, когда запустил коллекцию в воскресенье, 9 января. С тех пор минимальная цена за каждый NFT в коллекции выросла до 0,4 ETH – $1,35 тыс.
Он уже продал 503 фотографии и заработал на этом 366 ETH – $1,1 млн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Государственная зерновая корпорация входит в дефолт, миллиард долларов будут платить из бюджетаВчера, 18:10 - 2007 4
Запрет «фопам» работать на компании приведет к оттоку айтишников из Украины, – экспертВчера, 21:31 - 1015 3
Работа в Чехии: список самых востребованных профессий для заробитчан8 ч. назад - 2089 2
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 405 2
В ГНС рассказали, как облагаются НДФЛ иностранные доходы7 ч. назад - 463 1
Ставки будут расти: аналитик о депозитах после решения НБУВчера, 20:01 - 2615
Работа в Чехии: список самых востребованных профессий для заробитчан8 ч. назад - 2089 2
Государственная зерновая корпорация входит в дефолт, миллиард долларов будут платить из бюджетаВчера, 18:10 - 2007 4
Основатель Ethereum предположил имя настоящего создателя Bitcoin13 ч. назад - 1664
Tesla собирает один автомобиль всего 38 секунд16 ч. назад - 1152 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 406 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 397
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 564 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1891 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1080 1