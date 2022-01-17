Студент из Индонезии продал 500 своих селфи как NFT и стал миллионером

Студент из Индонезии сделал 933 фотографии себя и превратил их в NFT. Хотя изначально парень делал эти фотографии для школьного видео. Гозали Гозалу, так подписан парень в Twitter, изначально оценил одно фото в $3, но позже все изменилось и он стал миллионером.

Детали. Практически каждый день парень фотографировал себя с одним выражением лица начиная с 2017 года. Парень собирался сделать видео для школьного проекта. Но в итоге решил превратить свои селфи в NFT-токены и выставить на продажу.

«Я фотографировал себя с 18 до 22 лет. Это действительно я, стоящий перед компьютером изо дня в день», – пишет он в своем профиле OpenSea.

Гозали оценил NFT по $3 каждый, когда запустил коллекцию в воскресенье, 9 января. С тех пор минимальная цена за каждый NFT в коллекции выросла до 0,4 ETH – $1,35 тыс.

Он уже продал 503 фотографии и заработал на этом 366 ETH – $1,1 млн.