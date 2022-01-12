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В Одессе «накрыли» криптовалютную ферму, воровавшую электроэнергию с госпредприятия

В Одессе «накрыли» криптовалютную ферму, воровавшую электроэнергию с госпредприятия

Служба безопасности Украины сообщает о ликвидации подпольного центра по майнингу криптовалют, похищавшего промышленные объемы электроэнергии с государственного объекта критической инфраструктуры.

В спецслужбе не указывают, о каком предприятии идет речь, но намекают, что данная противоправная деятельность могла «привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере, в том числе при железнодорожных перевозках».

Кроме того, отмечается, что нейтрализация нелегального бизнеса позволила предотвратить миллионные бюджетные убытки, точный размер которых установит экспертиза.

По данным следствия, к созданию майнинг-центра причастны двое жителей областного центра. Технологическое оборудование для майнинга электронных денег было установлено в арендованном складском помещении на территории города.

Часть прибыли, по данным следствия, дельцы конвертировали в иностранную валюту и выводили за границу через третьих лиц. Остальные же цифровые деньги они хранили в собственных виртуальных кошельках.

Установлено, что электропитание специализированного оборудования злоумышленники осуществляли по несанкционированному подключению к государственной электросети.

В ходе обысков на складе и по местам жительства дельцов правоохранители обнаружили более 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют, а также средства связи и документацию с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые предметы и материалы направлены на экспертизу.

По материалам Дело
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