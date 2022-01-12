Moderna создаст единую вакцину от гриппа и COVID

Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что компания может выпустить комбинированную вакцину, которая одновременно защитит от COVID-19 и гриппа. Это может произойти в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на ilsole24ore.

С соответствующим заявлением глава Moderna выступил на круглом столе в рамках Davos Agenda, организованном Всемирным экономическим форумом.

«Мы находимся на стадии экспериментальных испытаний, и по наилучшему сценарию мы могли бы распространить уникальную вакцину против коронавируса и гриппа осенью 2023 года», — рассказал Бансель.

Напомним, также компания Moderna заявила, что этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса «Омикрон».