0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Moderna создаст единую вакцину от гриппа и COVID

Moderna создаст единую вакцину от гриппа и COVID

Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что компания может выпустить комбинированную вакцину, которая одновременно защитит от COVID-19 и гриппа. Это может произойти в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на ilsole24ore.

С соответствующим заявлением глава Moderna выступил на круглом столе в рамках Davos Agenda, организованном Всемирным экономическим форумом.

«Мы находимся на стадии экспериментальных испытаний, и по наилучшему сценарию мы могли бы распространить уникальную вакцину против коронавируса и гриппа осенью 2023 года», — рассказал Бансель.

Напомним, также компания Moderna заявила, что этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса «Омикрон».

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.