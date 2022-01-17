Кто в Украине чаще всего нарушает ПДД — статистика Штрафы UA

Finance.ua узнал от разработчиков приложения Штрафы UA, кто в Украине чаще всего нарушает ПДД.

В количественном выражении наиболее активные нарушители в Украине – владельцы автомобилей #VOLKSWAGEN (471 915 нарушений за 2021 год). А если считать в процентном соотношении, то наибольшее количество штрафов получают водители на #VOLVO (39,6% владельцев этой марки получили хотя бы одно постановление).

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Интересно, что патрульная полиция чаще всего выписывает штрафы водителям следующих марок авто: #DACIA (3 место), #TESLA (2 место) и #PORSCHE (1 место).

Больше всего штрафов за год получили киевляне (526 455 постановлений). Они же оказались и самыми ответственными плательщиками (оплачено 89,9% штрафов). Вторым идет Львов (86,7%), третьим — Чернигов (85,9%).

Самые ответственные водители с наименьшим средним количеством штрафов на одну камеру живут в Луцке.

Кто получил наибольшее количество постановлений на 1 машину за год. Это владелец автомобиля #DAF XF (212 штрафов на сумму 67 320 грн). На втором месте — #RANGE #ROVER (175 штрафов на сумму 72 420 грн), на третьем – #LEXUS (134 штрафа на сумму 57 970 грн).

Напомним, в украинских водительских удостоверениях в декабре появилась новая отметка. Как сообщает Министерство внутренних дел в Facebook, с 28 декабря в удостоверениях появилась отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач в виде кода «78». С таким документом водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой.

Справка Finance.ua:

ранее в Министерстве юстиции проинформировали, что у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.