Денежные переводы в Украину достигли $14 млрд

В ноябре 2021 года объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа составил $1449 млн, что на 35,93% больше, чем годом ранее ($1066 млн).

Об этом говорится в данных Нацбанка.

За январь-ноябрь в Украину поступило $13922 млн, что на 29,06% больше показателя за этот период в прошлом году ($10787 млн).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину. За 11 месяцев 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено $6574 млн, что на $2419 млн больше, чем за этот же период в прошлом году ($4155 млн).

Денежные переводы в Украину за 11 месяцев прошлого года также превысили поступления за весь 2020 год ($11,98 млрд) и за 2019 год – $11,921 млрд.

За январь-октябрь в Украину поступило $11986 млн, что на 23,3% больше показателя за этот период в прошлом году ($9721 млн).

Нацбанк повысил прогноз роста переводов трудовых мигрантов в 2021 году с $13 млрд до $14 млрд.

Справка Finance.ua: