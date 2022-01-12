«Гарантированный покупатель» полностью оплатил «зеленую» энергию января

ГП «Гарантированный покупатель» заплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 1,05 млрд грн, полностью рассчитавшись за электроэнергию, приобретенную в январе.

Об этом сообщает госпредприятие.

«Электроэнергия, которую государственное предприятие „Гарантированный покупатель“ приобрело у производителей из возобновляемых источников в 2022 году, полностью оплачена. Оплату за 10 дней месяца осуществили вовремя — 14 января 2022 года. Общая сумма платежа — 1,05 млрд грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платежи получили все производители, которые входят в состав балансирующей группы Гарантированного покупателя.

Как сообщалось, ГП «Гарантированный покупатель» в 2021 году выплатило 70 млрд гривен производителям электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

Справка Finance.ua: