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«Гарантированный покупатель» полностью оплатил «зеленую» энергию января

«Гарантированный покупатель» полностью оплатил «зеленую» энергию января

ГП «Гарантированный покупатель» заплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 1,05 млрд грн, полностью рассчитавшись за электроэнергию, приобретенную в январе.

Об этом сообщает госпредприятие.

«Электроэнергия, которую государственное предприятие „Гарантированный покупатель“ приобрело у производителей из возобновляемых источников в 2022 году, полностью оплачена. Оплату за 10 дней месяца осуществили вовремя — 14 января 2022 года. Общая сумма платежа — 1,05 млрд грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платежи получили все производители, которые входят в состав балансирующей группы Гарантированного покупателя.

Как сообщалось, ГП «Гарантированный покупатель» в 2021 году выплатило 70 млрд гривен производителям электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

Справка Finance.ua:

  • «Гарантированный покупатель» является посредником между производителями электроэнергии из возобновляемых источников и покупателями такой электроэнергии.
По материалам Укринформ
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