Количество вакансий для криптоиндустрии выросло в 4 раза: востребованные профессии

В LinkedIn зафиксировали рекордных рост вакансий в криптопроектах. Они обогнали другие популярные сферы, например технологии. При этом компании ждут специалистов разных профессий, которые напрямую не связаны с криптовалютами.

Finance.ua как портал, который следит за вакансиями в Украине, узнал от incrypted подробности.

Популярная соцсеть для профессионалов LinkedIn представила интересный отчет. Из него следует, что в 2021 году индустрия криптовалют привлекла рекордное количество новых кадров.

Сервис проанализировал вакансии, в которых фигурируют слова «биткоин», «блокчейн», «эфириум» и пр. По сравнению с 2020 годом их количество выросло на 395% — то есть, почти в 4 раза. Для сравнения, общая техническая сфера за тот же период показала прирост всего на 98%.

Кого ищут криптопроекты. Большой пласт объявлений связан с программным обеспечением и финансами. Но таланты ищут и в других отраслях. Сюда относятся:

бухгалтерский учет;

консалтинг;

кадровое делопроизводство;

маркетологи;

работники сферы СМИ ;

специалисты по компьютерному оборудованию и пр.

Это только начало большого бума в экосистеме цифровых активов. Многие таланты переходят из традиционных сфер в криптографию. В этом на собственном опыте уже убедилась компания Microsoft — более 100 их сотрудников «сбежали» в проекты, связанные с метавселенными.

Справка Finance.ua: