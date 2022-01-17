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Количество вакансий для криптоиндустрии выросло в 4 раза: востребованные профессии

Количество вакансий для криптоиндустрии выросло в 4 раза: востребованные профессии

В LinkedIn зафиксировали рекордных рост вакансий в криптопроектах. Они обогнали другие популярные сферы, например технологии. При этом компании ждут специалистов разных профессий, которые напрямую не связаны с криптовалютами.

Finance.ua как портал, который следит за вакансиями в Украине, узнал от incrypted подробности.

Популярная соцсеть для профессионалов LinkedIn представила интересный отчет. Из него следует, что в 2021 году индустрия криптовалют привлекла рекордное количество новых кадров.

Сервис проанализировал вакансии, в которых фигурируют слова «биткоин», «блокчейн», «эфириум» и пр. По сравнению с 2020 годом их количество выросло на 395% — то есть, почти в 4 раза. Для сравнения, общая техническая сфера за тот же период показала прирост всего на 98%.

Кого ищут криптопроекты. Большой пласт объявлений связан с программным обеспечением и финансами. Но таланты ищут и в других отраслях. Сюда относятся:

  • бухгалтерский учет;
  • консалтинг;
  • кадровое делопроизводство;
  • маркетологи;
  • работники сферы СМИ;
  • специалисты по компьютерному оборудованию и пр.

Это только начало большого бума в экосистеме цифровых активов. Многие таланты переходят из традиционных сфер в криптографию. В этом на собственном опыте уже убедилась компания Microsoft — более 100 их сотрудников «сбежали» в проекты, связанные с метавселенными.

Справка Finance.ua:

  • Количество ИТ-специалистов перевалило за 250 тысяч, а компании опубликовали более 100 тысяч вакансий. +50 тысяч специалистов в год. «С 2011 года мы считали количество ИТ-специалистов по специальной формуле. Но с 2018-го в открытом доступе появился Единый государственный реестр физических лиц-предпринимателей. И в этом году мы решили выбросить свой велосипед вместо формулы взять за основу именно количество ИТ-ФЛП», — сообщают в dou.ua.
По материалам Finance.UA
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