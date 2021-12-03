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Рынок труда 2021: рекордные 24% роста, популярные вакансии

Рынок труда 2021: рекордные 24% роста, популярные вакансии

Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах и следит за рынком труда, узнал в dou.ua тенденции рынка труда в 2021 году.

Количество ИТ-специалистов перевалило за 250 тысяч, а компании опубликовали более 100 тысяч вакансий.

  • +50 тысяч специалистов в год.

«С 2011 года мы считали количество ИТ-специалистов по специальной формуле. Но с 2018-го в открытом доступе появился Единый государственный реестр физических лиц-предпринимателей. И в этом году мы решили выбросить свой велосипед вместо формулы взять за основу именно количество ИТ-ФЛП», — сообщают в dou.ua.

А их в Украине уже более 250 тысяч по состоянию на декабрь 2021 года. Рекордный рост. В прошлом году ИТ-ФЛП было чуть более 200 тысяч.

В этом году на DOU опубликовано свыше 112 тысяч вакансий. Это почти вдвое больше, чем в 2020-м. Но стоит напомнить, что тогда всех застал ковидный кризис, который существенно повлиял на рынок.

В среднем в каждой категории количество вакансий увеличилось в два раза. Но интересно, что есть несколько категорий, где видим невероятный рост. Например, в HR втрое больше опубликовано вакансий: с 1767 в прошлом году до более 5 тысяч в этом году. Поэтому не нужно удивляться, что вам могут попадаться не очень профессиональные рекрутеры. Вероятнее всего, сейчас туда входит много начинающих. В категориях Flutter и Big Data в четыре раза больше вакансий, если сравнить с прошлым годом.

С ростом количества вакансий снижалось и количество отзывов. «Перегретость» рынка индустрия испытывает последние лет 10, но, похоже, в этом году все поняли, что такое настоящий дефицит специалистов.

В первой половине года топ-50 крупнейших ИТ-компаний вырос на 10 тысяч специалистов. Большинство компаний демонстрировали рекордный наем.

В Украину зашли с R&D-офисами Lyft и Glovo. И весь год мы слышали о громких сделках, крупных инвестициях и даже дождались выхода GitLab на IPO.

В целом на DOU более пяти тысяч компаний опубликовали по крайней мере одну вакансию в 2021-м. Три компании разместили более двух тысяч вакансий в этом году: Intellias, Ciklum, Genesis.

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По материалам Finance.UA
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