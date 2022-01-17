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Какие профессии отмирают в Украине — мнение экспертов

Какие профессии отмирают в Украине — мнение экспертов

В 2022 году рынок труда продолжит активно меняться и трансформироваться. Эксперты уверены, что в первую очередь будут исчезать монопрофессии.

С чем это связано, какие профессии под угрозой исчезновения и к чему готовиться украинской молодежи, чтобы не остаться без работы, сайту 24 канала рассказали эксперты.

Какие профессии исчезнут. Надежда Омельченко, вице-президент ИТ-Интегратор, объяснила, что согласно данным Всемирного экономического форума, в ближайшее время исчезнет несколько профессий.

В частности, это: кассиры, курьеры, охранники, водители, секретари, фасовщики, банковские работники.

Развитие ИТ-технологий и автоматизация услуг приводит к тому, что спрос на специалистов указанных профессий идет на спад. Поэтому молодежи следует учитывать это уже сегодня.

Справка Finance.ua:

  • Основные тенденции на рынке труда. В 2022 году работодатели продолжат переводить работников на дистанционную работу и улучшать им условия труда. Кроме того, сохранится тренд на официальное трудоустройство с «белой» зарплатой.
  • В 2022 году гибридный домашне-офисный формат работы и переход на него станет, пожалуй, основным трендом, отметила Надежда Омельченко. По ее словам, работодатели, которые претендуют на статус лучших, уже не могут позволить себе не использовать его.

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По материалам Телеканал новин 24
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