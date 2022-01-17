Какие профессии отмирают в Украине — мнение экспертов

В 2022 году рынок труда продолжит активно меняться и трансформироваться. Эксперты уверены, что в первую очередь будут исчезать монопрофессии.
С чем это связано, какие профессии под угрозой исчезновения и к чему готовиться украинской молодежи, чтобы не остаться без работы, сайту 24 канала рассказали эксперты.
Какие профессии исчезнут. Надежда Омельченко, вице-президент ИТ-Интегратор, объяснила, что согласно данным Всемирного экономического форума, в ближайшее время исчезнет несколько профессий.
В частности, это: кассиры, курьеры, охранники, водители, секретари, фасовщики, банковские работники.
Развитие ИТ-технологий и автоматизация услуг приводит к тому, что спрос на специалистов указанных профессий идет на спад. Поэтому молодежи следует учитывать это уже сегодня.
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