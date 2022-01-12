Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник

В Китае вывели на околоземную орбиту экспериментальный спутник «Шиянь-13» в рамках своего первого орбитального запуска в этом году. Миссия признана полностью успешной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).
«17 января в 10:35 по Пекинскому времени (4:35 кв) с центра запусков космодрома Тайюань стартовала ракета-носитель „Чанчжэн-2D“, отправившая космический аппарат „Шиянь-13“ на намеченную орбиту. Миссия признана полностью успешной», — говорится в сообщении корпорации.
По данным CASC, «Шиянь-13» предназначен для слежения за космическим пространством и проведением испытаний соответствующих технологий.
Двухступенчатая ракета-носитель «Чанчжэн-2D» была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.
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