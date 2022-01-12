Сколько стоит sportbank и почему учредители избрали узкую нишу

Среди потребителей финансовых услуг вряд ли найдутся те, кто хотя бы раз не слышал о sportbank.
Sportbank — это кредитная карта с увеличенным льготным периодом до 120 дней, которую клиент получает после авторизации в мобильном приложении. Сразу после регистрации доступна виртуальная карта. Ею можно платить в магазинах через кошельки Apple Pay, Google Pay, Swatch Pay или Garmin Pay. Банк доставляет пластиковую карту курьером или в ближайшее для клиента отделение «Новой Почты».
Несколько интересных фактов о sportbank:
Больше о том, как создавался первый в Украине нишевый мобильный банк, о его уникальном опыте работы сразу с двумя банковскими лицензиями, об инвестициях в него, а также о том, сколько он стоит сегодня, мы рассказали в спецпроекте:
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