Сколько стоит sportbank и почему учредители избрали узкую нишу

Среди потребителей финансовых услуг вряд ли найдутся те, кто хотя бы раз не слышал о sportbank.

Sportbank — это кредитная карта с увеличенным льготным периодом до 120 дней, которую клиент получает после авторизации в мобильном приложении. Сразу после регистрации доступна виртуальная карта. Ею можно платить в магазинах через кошельки Apple Pay, Google Pay, Swatch Pay или Garmin Pay. Банк доставляет пластиковую карту курьером или в ближайшее для клиента отделение «Новой Почты».

Несколько интересных фактов о sportbank:

идея создания банка возникла в 2017 – тогда нынешний совладелец и СЕО sportbank Никита Измайлов задумался о создании отдельного «спортивного» необанка. Сейчас Измайлов – инвестор и главный владелец проекта с долей в 38%;

как банк связан со спортом? Здесь речь идет прежде всего о программе лояльности. Например, клиенты получают внушительный кешбэк в 10% при покупке спортивных товаров и услуг. Так учредители банка мотивируют любителей спорта привязывать всю финансовую активность к одной карте.

Больше о том, как создавался первый в Украине нишевый мобильный банк, о его уникальном опыте работы сразу с двумя банковскими лицензиями, об инвестициях в него, а также о том, сколько он стоит сегодня, мы рассказали в спецпроекте: