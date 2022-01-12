Как начать зарабатывать на онлайн-кредитах

В Украине активно растут объемы микрокредитования. Данные аналитической системы YouControl свидетельствуют о том, что в кризисный 2020 год выручка ТОП-20 крупнейших МФО, которые выдают такие займы, возросла с 11,2 до почти 14 миллиардов гривен.

USAID оценивает сумму выданных онлайн-кредитов в 48 миллиардов, а сам рынок, по данным организации, за последние 4 года вырос в 4,5 раза.

Высокие показатели привлекают в этот сегмент все новых активных игроков. Если лет 5 назад их было максимум 20, то сегодня – втрое больше. Однако встает вопрос – как молодой компании заявить о себе в такой высококонкурентной среде? Finance.ua решил рассказать о всех тонкостях этого вопроса на примере финансовой компании «Н.А.ГРУПП», которая представлена на рынке сервисом онлайн-кредитования CreditBox.