Как начать зарабатывать на онлайн-кредитах

В Украине активно растут объемы микрокредитования. Данные аналитической системы YouControl свидетельствуют о том, что в кризисный 2020 год выручка ТОП-20 крупнейших МФО, которые выдают такие займы, возросла с 11,2 до почти 14 миллиардов гривен.
USAID оценивает сумму выданных онлайн-кредитов в 48 миллиардов, а сам рынок, по данным организации, за последние 4 года вырос в 4,5 раза.
Высокие показатели привлекают в этот сегмент все новых активных игроков. Если лет 5 назад их было максимум 20, то сегодня – втрое больше. Однако встает вопрос – как молодой компании заявить о себе в такой высококонкурентной среде? Finance.ua решил рассказать о всех тонкостях этого вопроса на примере финансовой компании «Н.А.ГРУПП», которая представлена на рынке сервисом онлайн-кредитования CreditBox.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021Вчера, 16:19 - 3920 9
Накопительная пенсия: на каких условиях предприятия из «большой приватизации» будут делать взносыВчера, 09:13 - 529 7
Возвращение техосмотра для авто: что предлагает МининфраструктурыВчера, 14:34 - 2861 7
В Украине самая большая доля пользователей криптовалют в миреВчера, 19:40 - 1999 4
Что будет с ценой на сахар в 2022 годуВчера, 04:56 - 4425 3
Минимальная заработная плата в мире в 2022 годуВчера, 11:48 - 10034 1
Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021Вчера, 16:19 - 3920 9
Возвращение техосмотра для авто: что предлагает МининфраструктурыВчера, 14:34 - 2861 7
В Украине самая большая доля пользователей криптовалют в миреВчера, 19:40 - 1999 4
На утерянный паспорт оформили кредит: что делатьВчера, 15:26 - 1608 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник36 мин. назад - 8
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 337 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1179 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 714 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1826 4